Goran Ivanisevic, el primer tenista de la historia que perdió un partido por romper todas sus raquetas

Novak Djokovic, el tenista masculino más laureado, posee un defecto que le hace ser objeto de polémica en muchos partidos y torneos: su temperamento. En la última década, es uno de los tenistas que más raquetas ha roto tras perder puntos o encuentros, siendo el que más del Big3 (Nadal, Federer, Djokovic). Curiosamente, su entrenador, Goran Ivanisevic, tuvo el mismo problema cuando era jugador. Así, se convirtió en el primer tenista de la historia en perder un partido de tenis por quedarse sin raquetas, ya que las rompió todas.

Para conocer esta historia, debemos remontarnos a noviembre del año 2000. Se trataba de un jugador prometedor que estuvo cerca de llegar a ser número uno mundial (en 1994), una promesa que, tristemente, destacó más por sus formas que por sus datos o logros. Arrastraba un gran carisma, tanto que le hacía perder las maneras y su carácter hizo que fuera tildado como un jugador polémico. De nacionalidad croata, por aquel entonces tenía 29 años, no estaba clasificado ni entre los cien primeros en el ranking mundial y estuvo lastrado por varias lesiones. Ese año, solo pisó los cuartos de final de un torneo una vez (en Marsella), y perdía partidos a cada cual más incomprensible.

¿Cómo pudo Goran Ivanisevic quedarse sin raquetas y perder un partido?

Así, la tercera semana de noviembre, disputaba un evento menor en Brighton (Inglaterra). Tenía una racha de diez derrotas consecutivas, pero en primera ronda, logró remontar a Gianluca Pozzi y sumar su primer triunfo en cinco meses. En octavos, se enfrentó a Hyung-Taik Lee, un coreano cinco años más joven que estaba 99 en el mundo. Un primer set con máxima igualdad le hace perder los papeles y lo paga con su raqueta. Cae la primera. Acabaría ganando la manga, pero en el tercer set, volvió la igualdad, volvía a no salirle nada y acabó rompiendo otra raqueta. Cae la segunda. En esta ocasión no tuvo suerte y el coreano lograba doblegarle, y su cabreó le hizo romper otra raqueta. Cae la tercera, y última. Goran se quedaba sin raquetas, lo confesó al supervisor del torneo y tuvo unos cinco minutos para encontrara otra. No lo consiguió, y quedó descalificado. La última frase que se escuchó por el mégafono fue "Mr. Ivanisevic has been disqualified for lack of suitable equipment" (el señor Ivanisevic ha sido descalificado por la ausencia de equipamiento aceptable). Es decir, quedarse sin raquetas fue la excusa suficiente para ser descalificado.

En los torneos de hoy en día, Djokovic o Kyrgios, entre otros, han estado en boca de todos por romper al menos una en sus partidos. Aunque a día de hoy podría ser casi improbable, ya que los tenistas acceden con varias raquetas y tendrían más facilidades para encontrar una en caso de que siguieran la misma estela de Ivanisevic, lo cierto es que deben tener presente que, independientemente del partido o del torneo, podrían ser descalificados por quedarse sin raquetas.