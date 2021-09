Así destrozó Djokovic la raqueta en la final del US Open contra Medvedev

Deportes

Novak Djokovic no empezó bien la final del US Open en la que busca hacer historia, pues quiere lograr el Grand Slam (ganar el mismo año Australia, Roland Garros, Wimbledon y en Nueva York), algo que en la “era Open” no se consigue en el cuadro masculino desde Rod Laver en 1969, pero es que además rompería el empate a 20 “Grandes” que tiene con Nadal y Federer. Medvedev, su rival, número dos del mundo, le ganó el primer set con un break en el primer juego. En el segundo parcial apretó el serbio, tuvo un 0-40 que desperdició y en el siguiente juego al resto, dejó pasar otras dos pelotas de rotura. Y no aguantó más. Reventó la raqueta contra el suelo con varios golpes sin piedad.