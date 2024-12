Se hace oficial el dobles explosivo en Brisbane: Kyrgios y Djokovic formarán pareja

Nick Kyrgios alcanzó su mejor momento tenístico en 2022, cuando disputó la final de Wimbledon, en la que perdió con Djokovic. Todo el potencial que tiene se vio en ese torneo. Es un tenista que generaba demasiado ruido por sus declaraciones y sus salidas de tono, y daba la impresión de que estaba desaprovechando su talento, pues tiene uno de los mejores saques del circuito y aunque no es muy ortodoxo en sus golpes, es muy completo. Tras aquella final decidió centrarse más en el juego, pero las lesiones entraron en su carrera.

Desde junio de 2023 no juega al tenis por culpa de una lesión en la muñeca. Le molestaba incluso abrir un frasco. Durante este tiempo ha sido hasta comentarista, pero sin olvidar la idea de volver, pues sólo tiene 29 años. Ese momento llegará en enero de 2024, en el torneo de Brisbane, que además ha confirmado el bombazo que ya había adelantado el propio tenista: el australiano, además del individual, compartirá pista con Novak Djokovic, formando un dobles muy mediático que se llevará todos los focos.

Kyrgios y Djokovic tienen una gran relación, especialmente desde 2022, cuando el jugador de Canberra defendió con todo al ganador de 24 Grand Slams en uno de los momentos más difíciles de su carrera, cuando fue expulsado de Australia y no pudo disputar el torneo al no estar vacunado contra el COVID. Se vivieron unos días esperpénticos, porque a Nole en un principio le dejaron entrar al país con una exención por haber pasado la enfermedad, pero una vez allí e incluso tras haber entrenado, lo encerraron en un hotel y lo echaron por considerarlo un peligro público. Todo se gestó mal desde el principio porque en otros lugares, como Estados Unidos, directamente no le dejaron viajar y se acabó el problema. Kyrgios defendió a Djokovic incluso criticando a otros compañeros que callaban.

Para Nick será el regreso después de año y medio y para Djokovic, tras la derrota en la final de Shanghái contra Jannik Sinner el pasado 23 de octubre. Pese a tener plaza para disputar el Torneo de Maestros, decidió saltárselo para descansar después de un 2024 extraño en cierto sentido, porque no conquistó ningún torneo del circuito ATP, pero feliz porque logró la medalla de oro olímpica que le faltaba, en los Juegos de París en una final memorable contra Djokovic. El serbio encara 2025 ya como único miembro del “Big 3” en activo tras la retirada de Nadal, con la intención de seguir aumentando su cosecha de Grand Slam, y sumar más a los 24 que ya tiene como récord. La novedad es que ha contratado a Murray como entrenador.