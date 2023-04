Horario y dónde ver gratis el Alcaraz - Evans de semifinales del Godó

Carlos Alcaraz ya está en las semifinales del Conde de Godó, donde defiende el título que logró el año pasado. El partido de cuartos contra Davidovich fue otra dura batalla, igualada, con tres breaks del malagueño y cuatro del murciano; un encuentro de esos que Carlos dice que le ayudan a coger ritmo y a ser mejor tenista. Ahora en la penúltima ronda le espera Daniel Evans, británico número 26 del mundo. El duelo es hoy sábado 22 de abril a las 16:00 y puede verse en televisión gratis a través de Teledeporte. También en el canal privado Movistar, que igualmente ofrece la otra semifinal, a las 13:30, que enfrenta a Tsitsipas con el italiano Musetti.

Una de las bajas más sensibles en cuartos fue la del también italiano Jannik Sinner, que está protagonizando una buena rivalidad con Alcaraz en las cortas carreras que todavía tienen ambos. El italiano estaba enfermo, no se sentía bien, y no pudo saltar a la cancha. "No creo que tenga más opciones de ganar el título con Sinner fuera. He sufrido en mis dos últimos partidos y mañana me espera otra gran batalla", aseguró Carlos. Contra Evans tiene un precedente, "pero fue en pista rápida indoor, con condiciones totalmente diferentes", recordó el español su duelo de 2021 en Viena (6-4 y 6-3 para él). El británico tiene 33 años y venía de un mal paso por la pista dura en la primera parte del año, con muchas derrotas en primera ronda que arrastró hasta el Masters 1.000 de Montecarlo, ya en tierra. Pero en Marrakech llegó a semifinales y en Barcelona también está ahí, en plena recuperación de su confianza. Un reto más para un Alcaraz que aspira a retener el título y así poder recortar unos pocos puntos a Djokovic en la lucha por el número uno del mundo, después de que el serbio perdiera por sorpresa en Bosnia ante su compatriota Lajovic, mostrando que su codo le sigue dando guerra. Pero él le quitó importancia y aseguró que toda la preparación está focalizada en Roland Garros.

Tsitsipas crece

Quien mostró un gran nivel en cuartos fue Tsitsipas ante De Miñaur. El griego lleva un tiempo muy irregular, pero en tierra es un tenista muy bueno (en realidad, en todas las superficies) por la variedad de juego que tiene y si recupera la fe en sí mismo... Ya ha sido una vez finalista en Roland Garros, en 2021 y perdió la final con Djokovic después de haberle ganado los dos primeros sets; y en el Barcelona Open Banc Sabadell perdió la final de 2018, fácil ante Nadal; y la de 2021, también contra Rafa, pero plantándole mucha batalla. Su cara a cara con Musetti es de 3-0 a favor, pero los dos encuentros que han jugado en tierra han sido disputados, sobre todo el año pasado en Roland Garros, donde se fueron al quinto set.