La opinión de Alcaraz sobre la ausencia de Nadal en el Conde de Godó

Carlos Alcaraz está preparado para debutar en el Barcelona Open Banc Sabadell ante el portugués Borges. Antes, fue preguntado por la ausencia de Rafa Nadal, que podría haber sido uno de sus grandes rivales en la pista. "Como he dicho muchas veces, soy jugador y fanático del tenis, quiero ver a los mejores en cada torneo, Rafa con lo que ha conseguido en Barcelona es una pena no tenerle aquí, no poder disfrutar de su tenis, y le deseo una pronta recuperación para poder disfrutar de su tenis, tenerle en los torneos y es una pena no tenerle aquí en Barcelona", dijo el número dos del mundo.

"Todo lo que ha conseguido" Nadal en el Conde de Godó es mucho, mareante incluso: ha ganado en doce ocasiones, de 2005 a 2009 de forma consecutiva, de 2016 a 2018 sin fallo y en 2021, que fue la última vez que participó. En 2022 no pudo acudir porque se estaba recuperando de la fisura en una costilla que se produjo en Indian Wells. Reapareció en el Mutua Madrid Open, después jugó en Roma, de donde se fue cojo, pero con ese problema y sólo seis encuentros de rodaje, pudo quedar campeón de Roland Garros por décimo cuarta vez. Este año parece que va a tener que seguir un camino similar, pero porque está poniéndose en forma tras la lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda que sufrió en el Open de Australia. No ha podido estar ni en Montecarlo ni en Barcelona.

Alcaraz se proclamó campeón el curso pasado en la Ciudad Condal con una actuación fantástica en una semana inolvidable, salvando puntos de partido como este ante De Miñaur en semifinales:

El murciano siempre ha reconocido que era admirador de Roger Federer, contra el que nunca pudo jugar, pero también ha dicho que Nadal es un referente por la forma de competir siempre, cada semana, en cada torneo. Al balear sí ha podido enfrentarse, en tres ocasiones. La primera fue en el Mutua Madrid Open de 2021, con Carlos demasiado joven y recibiendo un correctivo del zurdo: 6-1 y 6-2. Después, en las semifinales de Indian Wells 2022, fue un partidazo incluso con el viento que soplaba: 6-4, 4-6 y 6-3 para Rafa. Y en la capital de España, otra vez, se enfrentaron, con victoria para Alcaraz: 6-2, 1-6 y 6-3. En Madrid después venció a Djokovic y se llevó el torneo al superar en la final a Zverev.