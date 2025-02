Carlos Alcaraz - Hubert Hurkacz hoy: horario y dónde ver online TV, semifinal ATP Rotterdam 2025

Alcaraz disputa en Róterdam su primera semifinal del curso 2025. Carlitos se deshizo con autoridad en cuartos de Pedro Martínez y valoró así su partido ante el valenciano: "Estoy muy feliz y satisfecho por el nivel que he mostrado, creo que fue altísimo.

Cada vez que salgo a la pista intento centrarme en que no haya altibajos, en mantener el mismo nivel de intensidad todo el partido. Creo que llevé eso a cabo a la perfección, y por eso estoy muy feliz. Me estoy sintiendo muy bien a nivel físico, estoy jugando muy bien, muy bien a nivel físico y mental, estoy listo para que llegue el fin de semana y para jugar una buena semifinal".

Ahora le espera Hubert Hurkacz que superó en tres sets a Rublev después de ceder el primero. El cañonero polaco cerró la jornada de cuartos con una pelea durísima ante el ruso al que remontó 6-7 (5/7), 6-3, 6-4) sobre el ruso Andrey Rublev.

El partido no tuvo nada que ver con el de Alcaraz. "El resultado hace parecer que fue fácil, pero no hay partidos así de simples, cada partido tiene sus tramos complicados y difíciles. Intento mejorar día tras día y centrarme en mi propio tenis: no voy a decir que fue fácil, porque yo estaba centrado en lo que tenía que hacer y cómo hacer mi juego", comentó el español tras superar a su compatriota.

Carlitos también valoró uno de los cambios que ha hecho en su juego, el peso de la raqueta, después de la victoria en cuartos: "Hemos cambiado un poco el peso de la raqueta. Jugué en Australia con esos cinco gramos más, sentí algo más de fuerza, la bola se siente algo diferente, genera más fuerza.

Eso es lo que más he sentido. También depende mucho del jugador al que te enfrentas. Siento que con esto hago más fuerza con mayor facilidad y mantengo el mismo control".

Carlos Alcaraz - Hubert Hurkacz: horario y dónde ver online TV

La semifinal se disputará en el primer horario del turno de noche. Comenzará no antes de las 19:30 horas y se podrá seguir en televisión a través de la plataforma Movistar +.

La semifinal también se podrá seguir en directo en www.larazon.es con todos los detalles del partido y los mejores puntos del duelo en el que Alcaraz busca su primera final de la temporada.

Munar, semifinalista en Dallas

Carlitos no es el único español que hoy disputará una semifinal de un ATP 500. Jaume Munar, 64 en el ránking mundial, ha alcanzado en Dallas por primera vez en su carrera unas semifinales de un torneo ATP 500 al derrotar al italiano Matteo Arnaldi (39) por 6-4, 3-6 y 6-3 tras dos horas y 18 minutos de partido. Su rival por un billete en la final será el noruego Casper Ruud.

El balear, de 27 años, se mostró satisfecho por el tenis exhibido: "He jugado muy bien creo, la verdad es que era un partido mucho más complicado, lo sentía como una oportunidad y él también, el partido no ha sido de un nivel muy, muy alto pero la verdad es que me he manejado bien sacando después he estado muy concentrado y en los momentos de bajón he conseguido mantenerme a flote con mi saque".

Su próximo rival será el noruego Casper Ruud, quinto tenista del mundo y que logró su clasificación por la retirada por lesión del japonés Yoshihito Nishioka. "Casper es muy dominante con su derecha, con su saque y su primer tiro (...) me espera un partido complicado porque en semifinales llega quien realmente lo merece".