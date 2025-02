El vídeo del increíble golpe de Alcaraz en Róterdam por detrás de la espalda: “Improvisas, no se puede entrenar”

Carlos Alcaraz pasó de tener ciertas dudas en su estreno en Róterdam ante Van de Zandschulp a lucirse en octavos contra el italiano Vavassori, al que derrotó en poco más de una hora (6-2 y 6-1). Fue un encuentro este segundo del murciano en el que hubo mucho espacio para el espectáculo, con puntos como el del vídeo a continuación:

Carlos hizo un gran saque, pero su rival lo lee bien y corre para golpear de derecha. Se tiene que defender el español, que ya va a remolque todo el rato. Hace una primera defensa estirándose, corre al otro lado y se pasa, entonces tiene que golpear la pelota por detrás de la espalda, lo que es respondido por un significativo "oh" del público; y después logra el passing definitivo, también muy complicado con el revés en movimiento. “Es algo que surge de forma natural en el momento”, explicó después Carlos. “Hay muchas situaciones que no se pueden entrenar. Simplemente improvisas un poco y sucede”, continuó. En su caso, no es la primera vez que improvisa con este tiro, que ya hizo en los cuartos de final del US Open 2022, contra Jannik Sinner. Aunque ya habían jugado tres veces antes, en ese encuentro se puede decir que empezó su rivalidad. Alcaraz ganó el partido y el título, para convertirse en el número uno más joven de la historia.

“Conseguir la victoria es muy importante, pero estoy aquí para entretener a la gente, hacerles felices y que disfruten viendo mis partidos. No busco hacerlo en todos los partidos, pero si se da, es realmente bueno”, continuó el español hablando de su tiro imposible, en palabras recogidas por la web de la ATP. Esa forma de jugar es la que le ha convertido en uno de los favoritos del público casi desde el primer momento que irrumpió en la élite.

Carlos Alcaraz juega esta tarde los cuartos de final de Róterdam contra el también español Pedro Martínez, que dio la sorpresa eliminando a Holger Rune.