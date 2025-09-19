Horario y dónde ver el primer partido de Alcaraz en la Laver Cup 2025

Carlos Alcaraz vuelve a la acción después conquistar el US Open, en una final en la que fue muy superior a Sinner, y recuperar el número uno del mundo. Se tomó unos días de descanso, renunció a estar en la eliminatoria de la Copa Davis en la que Pedro Martínez, Carreño, Munar y Roberto Carballés hicieron historia remontando un 0-2 a Dinamarca, y ha viajado a San Francisco para disputar la Laver Cup.

Sistema de competición de la Laver Cup

Es un torneo que no reparte puntos ATP y que nació en 2017, impulsado por Roger Federer. Pretendía ser algo parecido a la Ryder Cup de golf, que enfrenta a Europa con, en este caso, el resto del mundo, en lugar de Estados Unidos. En el palmarés, el viejo continente se llevó las cuatro primeras ediciones y la última, mientras que el resto del mundo se impuso en 2022 y 2023. El formato de la competición es al mejor de tres sets, pero el último es un supertiebreak a diez puntos. Se juegan 12 partidos en tres días (nueve individuales y tres dobles). Cada victoria en el partido del día 1 vale un punto, el día 2 dos puntos y el día 3 tres puntos, para intentar que haya opciones casi hasta el final. El que llega a 13 puntos es el campeón, pero si hay empate a 12, se disputa un último y definitivo encuentro de dobles.

La Laver Cup 2025

Este 2025 el equipo Europa, capitaneado por Yannick Noah, lo forman Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik y Flavio Cobolli, con Tomas Machac de reserva; mientras que el equipo del Resto del Mundo, capitaneado por André Agassi, está integrado por Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Francisco Cerundolo, Alex Michelsen, Joao Fonseca y Reilly Opelka. El suplente es Jenson Brooksby. Del “top 10” hay cuatro tenistas, Alcaraz, Zverev, Fritz y De Miñaur, por tanto faltan seis: Sinner (2), Djokovic (4), Shelton (6), Draper (7), Musetti (9) y Khachanov (10).

¿Cuándo debuta Alcaraz?

Para la primera jornada, que se juega hoy viernes 19 de septiembre (madrugada del viernes y el sábado en España), Yannick Noah ha decidido reservar a Carlos Alcaraz para el dobles. A partir de las 22:00 horas (21:00 en Canarias), Casper Ruud y Reilly Opelka disputan el primer individual, seguido del Jakub Mensik - Alex Michelsen. Desde las 04:00 de la madrugada en España (03:00 en Canarias), Flavio Cobolli y Joao Fonseca juegan otro individual y a continuación, por tanto alrededor de las 05:30-06:00, el dobles, en el que Carlos comparte pareja con Mensik, contra Taylor Fritz y Alex Michelsen. Todos los encuentros pueden seguirse en directo a través de Eurosport y HBO Max.