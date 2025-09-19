Acceso

Deportes Tenis

Tenis

Horario y dónde ver el primer partido de Alcaraz en la Laver Cup 2025

El español lidera al equipo Europeo frente al del Resto del Mundo. Vuelve a jugar tras ganar el US Open y recuperar el número uno del mundo

SAN FRANCISCO (United States), 19/09/2025.- Team Europe Carlos Alcaraz of Spain hits balls up to the crowd after open practice at the Laver Cup tennis tournament in San Francisco, California, USA, 18 September 2025. Team Europe will play Team World in a three day tournament. (Tenis, España) EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO
Alcaraz, en un entrenamiento en la Laver Cup de San FranciscoJOHN G. MABANGLOAgencia EFE
Francisco Martínez
Creada:
Última actualización:

Carlos Alcaraz vuelve a la acción después conquistar el US Open, en una final en la que fue muy superior a Sinner, y recuperar el número uno del mundo. Se tomó unos días de descanso, renunció a estar en la eliminatoria de la Copa Davis en la que Pedro Martínez, Carreño, Munar y Roberto Carballés hicieron historia remontando un 0-2 a Dinamarca, y ha viajado a San Francisco para disputar la Laver Cup.

Sistema de competición de la Laver Cup

Es un torneo que no reparte puntos ATP y que nació en 2017, impulsado por Roger Federer. Pretendía ser algo parecido a la Ryder Cup de golf, que enfrenta a Europa con, en este caso, el resto del mundo, en lugar de Estados Unidos. En el palmarés, el viejo continente se llevó las cuatro primeras ediciones y la última, mientras que el resto del mundo se impuso en 2022 y 2023. El formato de la competición es al mejor de tres sets, pero el último es un supertiebreak a diez puntos. Se juegan 12 partidos en tres días (nueve individuales y tres dobles). Cada victoria en el partido del día 1 vale un punto, el día 2 dos puntos y el día 3 tres puntos, para intentar que haya opciones casi hasta el final. El que llega a 13 puntos es el campeón, pero si hay empate a 12, se disputa un último y definitivo encuentro de dobles.

La Laver Cup 2025

Este 2025 el equipo Europa, capitaneado por Yannick Noah, lo forman Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik y Flavio Cobolli, con Tomas Machac de reserva; mientras que el equipo del Resto del Mundo, capitaneado por André Agassi, está integrado por Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Francisco Cerundolo, Alex Michelsen, Joao Fonseca y Reilly Opelka. El suplente es Jenson Brooksby. Del “top 10” hay cuatro tenistas, Alcaraz, Zverev, Fritz y De Miñaur, por tanto faltan seis: Sinner (2), Djokovic (4), Shelton (6), Draper (7), Musetti (9) y Khachanov (10).

¿Cuándo debuta Alcaraz?

Para la primera jornada, que se juega hoy viernes 19 de septiembre (madrugada del viernes y el sábado en España), Yannick Noah ha decidido reservar a Carlos Alcaraz para el dobles. A partir de las 22:00 horas (21:00 en Canarias), Casper Ruud y Reilly Opelka disputan el primer individual, seguido del Jakub Mensik - Alex Michelsen. Desde las 04:00 de la madrugada en España (03:00 en Canarias), Flavio Cobolli y Joao Fonseca juegan otro individual y a continuación, por tanto alrededor de las 05:30-06:00, el dobles, en el que Carlos comparte pareja con Mensik, contra Taylor Fritz y Alex Michelsen. Todos los encuentros pueden seguirse en directo a través de Eurosport y HBO Max.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas