Alcaraz - Sinner, en directo hoy: final del US Open 2025, en vivo

El US Open no solo entrega un trofeo y un premio económico récord, también pone en juego la cima del tenis mundial. Jannik Sinner ha sostenido el número 1 durante 65 semanas consecutivas, una racha que lo consolidó como la referencia de la nueva generación. Sin embargo, la presión de Alcaraz lo ha empujado a una final obligada, solo ganando podrá conservar el trono que alcanzó a comienzos de 2024.

Alcaraz llega con la posibilidad de recuperar un liderato que no ostenta desde septiembre de 2023, cuando la regularidad del italiano comenzó a inclinar la balanza en la clasificación. El murciano ha construido una temporada con más títulos y victorias que nadie, y esa consistencia le permite presentarse en Nueva York con la certeza de que un triunfo le devolverá el cetro del ranking ATP.

La dimensión del encuentro va más allá del presente. Se trata de un pulso generacional en el que cada victoria cambia el relato de la rivalidad. Para Sinner, mantener el número 1 significaría prolongar un ciclo de dominio basado en la regularidad y el control. Para Alcaraz, recuperarlo supondría el regreso de la explosividad y el espectáculo al mando del tenis masculino. En definitiva, la final será mucho más que un partido, será la sentencia de quién marca el ritmo de la época.