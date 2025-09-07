Directo
Alcaraz - Sinner, en directo hoy: final del US Open 2025, en vivo
Una vez más el número uno y número dos del mundo se enfrentan, esta ocasión en el último Grand Slam del año, Alcaraz buscará quitarle la corona de primero al italiano
El número uno se juega en una batalla total. La final del US Open 2025 medirá a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en la tercera definición de Grand Slam del año entre ambos, con tintes históricos, nunca dos jugadores habían disputado tantas finales grandes en una sola temporada desde 1968.
Alcaraz llegó a esta final tras imponerse con autoridad a Novak Djokovic en tres sets (6-4, 7-6, 6-2), un triunfo que confirma su momento arrollador en Nueva York, donde no ha cedido ni un parcial en todo el torneo. Sinner, por su parte, superó en cuatro mangas al canadiense Felix Auger-Aliassime (6-1, 3-6, 6-3, 6-4), mostrando solidez y paciencia en los momentos clave para mantener viva su defensa del título.
Última hora del Alcaraz - Sinner, en directo hoy: final del US Open 2025, en vivo online
El duelo por el número 1 mundial
El US Open no solo entrega un trofeo y un premio económico récord, también pone en juego la cima del tenis mundial. Jannik Sinner ha sostenido el número 1 durante 65 semanas consecutivas, una racha que lo consolidó como la referencia de la nueva generación. Sin embargo, la presión de Alcaraz lo ha empujado a una final obligada, solo ganando podrá conservar el trono que alcanzó a comienzos de 2024.
Alcaraz llega con la posibilidad de recuperar un liderato que no ostenta desde septiembre de 2023, cuando la regularidad del italiano comenzó a inclinar la balanza en la clasificación. El murciano ha construido una temporada con más títulos y victorias que nadie, y esa consistencia le permite presentarse en Nueva York con la certeza de que un triunfo le devolverá el cetro del ranking ATP.
La dimensión del encuentro va más allá del presente. Se trata de un pulso generacional en el que cada victoria cambia el relato de la rivalidad. Para Sinner, mantener el número 1 significaría prolongar un ciclo de dominio basado en la regularidad y el control. Para Alcaraz, recuperarlo supondría el regreso de la explosividad y el espectáculo al mando del tenis masculino. En definitiva, la final será mucho más que un partido, será la sentencia de quién marca el ritmo de la época.
Alcaraz - Sinner: horario y dónde ver hoy online y en televisión la final del US Open 2025
“Voy a intentar arruinar la final entre Alcaraz y Sinner”, había dicho Novak Djokovic antes de su semifinal con el español, pero no pudo hacerlo, fue superado de forma clara por Carlos, y el gran partido que todo el mundo quiere ver se hizo realidad cuando el italiano superó a Félix Auger-Aliassime.
La final del US Open 2025 entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se juega hoy domingo 7 de septiembre a las 20:00 hora española (19:00 en Canarias) y puede verse en televisión a través de...SEGUIR LEYENDO
¡¡¡COMENZAMOS!!!
Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan una vez más, esta es un ocasión muy especial, hemos llegado al último Grand Slam del año y todos los focos estarán puestos en Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en la búsqueda del número 1.
✕
Accede a tu cuenta para comentar