Horario y dónde ver en televisión el Nadal - Zverev, el bombazo en la primera ronda de Roland Garros

Rafa Nadal es el rey de Roland Garros. Ha ganado el torneo 14 veces en 18 participaciones, pero a la edición de 2024 ha llegado como el número 275 del mundo, después de no haber podido competir apenas en los últimos dos años, especialmente en el último año y medio. Eso hizo que no fuera cabeza de serie en el sorteo (entró en el cuadro final usando el ranking protegido para los lesionados de larga duración, que te permite jugar, pero no conservar la posición) y por tanto le podía tocar un rival complicado desde el comienzo.

El bombazo no tardó en producirse. Nadal se estrenará en la pista Philipe Chatrier contra Alexander Zverev, el número cuatro del mundo. Ya hay horario para el partidazo: será el lunes 27 de mayo en el tercer turno de la central, después de dos partidos del cuadro femenino. A las 12:00 horas Vickery se mide a Jabeur. Justo cuando acabe, Swiatek, la número uno del mundo, contra Jeanjean. Y a continuación, el Nadal - Zverev. Por tanto, el balear jugará aproximadamente entre las 15:00 y las 16:00 horas (una menos en Canarias), en función de lo que duren los dos encuentros previos. En televisión en España puede verse en Eurosport. Este año la novedad es que todos los partidos del torneo se pueden seguir a través de la plataforma Max (antigua HBO), pero hay que pagar el “Complemento de deportes”.

El trágico precedente

La última vez que Nadal y Zverev se enfrentaron fue precisamente en Roland Garros, pero en semifinales, el día que el alemán sufrió la terrible y escalofriante rotura de un tobillo. Abandonó la pista llorando y en silla de ruedas. Iban más de tres horas de enfrentamiento y no había acabado el segundo set. Fue en 2022 y ya no volvió a jugar ese año. Reapareció en 2023, pero después necesitó otros seis o siete meses para recuperar un nivel parecido al anterior, que ahora sí tiene. Hace una semana se proclamó campeón en Roma, el primer Masters 1.000 que logra después de esa lesión. Esta vez todos le miran como el gran favorito dada la situación en la que llega Rafa, pero él lo tiene claro. “No voy a jugar contra una estatua. Voy con la mentalidad de que me enfrentaré al mejor Nadal”.

La mejoría de Nadal

El español lleva una semana en París entrenándose y parece que las sensaciones son buenas. Ha tenido “partidillos” de preparación con tenistas como Medvedev o Rune, y los ha ganado, aunque es verdad que no es lo mismo eso que la competición. “¿Cómo llego? No lo sé. Hace semana y media hice un desastre en Roma [perdió con Hurkacz]. Lo demás son especulaciones. Internamente me siento mejor, en todos los sentidos, físicamente también, pero fue uno de los peores sorteos posibles", aseguró. Todo apunta a que puede ser su última presencia en Roland Garros, pero él se abre una puerta. “No quiero un homenaje en la pista. Si pierdo, será natural con el público. Pero no quiero no cerrarme la puerta para el futuro, no es necesario. No sé si será mi último Roland Garros, pero si no vuelvo para jugar, volveré aquí el año que viene para lo que haya que hacer”, afirmó.

Resto de la jornada

Otros españoles en pista el lunes 27 de mayo: Masarova - Vondrousova (11:00 horas, pista Siomnne Mathieu); Starodubtseva – Bucsa (sobre las 15:00-16:00, pista 5); y Andreescu – Sara Sorribes (sobre las 15:00 – 16:00, pista 8).