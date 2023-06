La manera como Alcaraz ha preparado la temporada de hierba: piernas más fuertes, apoyos más cuidados, revés cortado...

"Todo está bien", respondía Carlos Alcaraz el miércoles a "Efe". El murciano lleva varios días presentándose en las instalaciones del All England Club, saluda a Djokovic, a Rune, firma unos autógrafos... Pero todavía no ha practicado con la raqueta. Todo lo que pasó la semana pasada ha alterado sus planes. Fue a Queen’s sin muchas expectativas, a disputar un par de rondas, a entrar en contacto con la hierba, y después de su primera actuación ante Rinderknech en la que se le vio incómodo, parecía que no iba a durar demasiado. "Fue lógico ese partido", dice Antonio Martínez Cascales, fundador de la JC Ferrero Equelite y que forma parte del equipo de trabajo de Alcaraz, al que dirige en ocasiones, al que acompaña a algunos torneos y que le ha visto crecer. "En esa superficie juegas de año en año durante dos o tres semanas y es complicado, sobre todo para el que no ha nacido en países que tienen pistas de hierba", añade.

España no es un país de pistas de hierba. En la JC Ferrero Equelite hay de césped sintético, pero no tiene nada que ver. El caso es que Carlos, superado ese primer escollo, fue creciendo, ganando y convenciendo, hasta conquistar Queen’s. Jugó más de lo que pensaba y además acabó con una molestia en la pierna derecha, de ahí que esta semana haya alterado su idea. Iba a jugar dos encuentros de exhibición, pero ha decidido que el cuerpo es lo primero. Así que ha descansado, ha jugado al golf y ha hecho ejercicios de estiramientos y fisioterapia para prevenir el muslo. Hoy llega por fin la hora de volver a agarrar la raqueta. Hoy, el día que conocerá el camino que le espera por delante, pues es el sorteo del cuadro, donde parte como número uno. Lo único seguro es que con Djokovic sólo podría enfrentarse en una hipotética final.

Djokovic, favorito

El propio Carlos se mostró sorprendido de su adaptación y aunque siempre se ve con opciones de éxito, es consciente de que Djokovic es el indiscutible favorito en Londres, porque tiene siete títulos allí, incluidos los cuatro últimos. No pierde desde 2017 y él sólo lleva más victorias en el All England (86), que el resto del “top 20” junto (85). Alcaraz tiene cuatro, y once partidos sobre pasto en total en su carrera profesional. “Creo que puedo llegar a ser un buen jugador de hierba”, dice Carlos, que ha hecho trabajo más concreto para esta superficie después del pequeño parón tras Roland Garros.

"Tiene golpes muy apropiados para la hierba"

Trabajo, por ejemplo, físico. "Toda la parte trasera de glúteos y piernas sufre mucho más en hierba, con lo que ha hecho un entrenamiento más específico de glúteos, isquios y todo esto. Tienes que jugar bastante más flexionado", asegura Martínez Cascales. La derecha tan poderosa que tiene el murciano también fue apareciendo poco a poco en Queen’s. En hierba hay un matiz. "Tienes que estar mejor apoyado con la pierna izquierda. No puedes apoyar las dos piernas y la izquierda tirarla hacia atrás, sino que tienes que apoyar la izquierda y pasar la cadera de derecha hacia delante, marcándolo mucho más que en otras pistas, porque si no te comes la pelota y no le haces ningún daño al contrario", describe Cascales, que sigue analizando el juego del número uno sobre verde, indicando que la clave está en el movimiento. "Él, por su estilo de juego, de golpes más que de movimientos, puede jugar bien en hierba. Los movimientos hay que cuidarlos un poco más. Los suyos son muy explosivos, los apoyos son fuertes y al presionar tanto el suelo y ser un suelo tan complicado puedes tener más problemas de resbalones, desestabilizarte y todo eso. Pero por golpes, los tiene muy apropiados para la hierba".

Revés cortado y saque

Estamos ante la superficie del ataque porque, precisamente por la dificultad del desplazamiento y porque la bola resbala y sube menos, es mucho difícil defender. Quien primero tiene la posibilidad de atacar debe hacerlo. También es el lugar en el que el revés cortado, que Carlos «practica mucho», se utiliza con asiduidad, no sólo como recurso, porque la propia inercia del juego en hierba te lleva a ello. Por último el saque, uno de los aspectos en los que más lleva insistiendo el equipo de trabajo de Alcaraz desde la pretemporada, es más determinante en césped. Ya lo tiene bueno, pero hay margen de mejora. Lo que quieren es que aumente los porcentajes de primeros. "Poco a poco está consiguiendo mejorarlo, sobre todo en momentos complicados: se concentra un poquito más y está salvando muchos puntos con el saque. En la final de Queen’s, por ejemplo con el 0-30 en el último juego, se vio", concluye Cascales.

Las armas de Carlos cada vez están más afiladas también en pasto.