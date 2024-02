Murray denuncia la hipocresía de algunos tenistas con las quejas del calendario

Andy Murray va a disputar el torneo de Dubái esta semana. Hoy mismo, lunes 26 de febrero (13:00 horas en España) se estrena ante el canadiense Denis Shapovalov en busca de su segunda victoria de la temporada (ganó en Doha al francés Alexandre Muller y perdió con el joven checo Mensik; antes, derrotas a la primera en Marsella contra Marchac, en Montpellier contra Paire, en el Open de Australia contra Etcheverry y en Brisbane contra Dimitrov). A su llegada al emirato atendió a “The NationalNews”, medio inglés que se publica en Abu Dhabi y Emiratos Árabes Unidos, e hizo un repaso sobre la actualidad del tenis, incidiendo en algunas ideas que ya había comentado en la red social “X”. “Si pudiera hacer lo que quisiera y no hubiera contratos vigentes que me impidieran cambiar el calendario, hay cosas obvias que haría”, dijo el ex número uno.

Suramérica, la hierba...

Murray volvió a defender que se potencie el circuito en Sudamérica, como ya había dicho en redes con el aviso: “opinión impopular”: “Es una gira que tiene mala fama, pero si miras los partidos el ambiente es increíble”. El escocés, además, apostaría por ampliar una semana más la competición en Australia en enero y por hacer también más larga la temporada de hierba, reducida ahora mismo a apenas un mes, desde que acaba Roland Garros hasta que acaba Wimbledon. Apostaría por tres Masteres 1.000 más: en Sudamérica, uno en hierba y uno en Oriente Medio.

Las exhibiciones y la hipocresía

El ganador de tres Grand Slams lanzó un mensaje a algunos de sus compañeros de profesión. “No sé si me gustaría que se limitaran las exhibiciones. Simplemente creo que a veces los jugadores son un poco hipócritas sobre el calendario de tenis, que es demasiado largo, pero luego vuelan por todo el mundo fuera de temporada para jugar exhibiciones, y eso lo hacen porque quieren. Pero parece hipócrita porque no tienen que participar en esas exhibiciones. Y no tienen que jugar todos los torneos del circuito ATP; pueden decidir no venir aquí [a Dubai] o no tener que jugar en Indian Wells, Sí, si no lo hacen podría perjudicar su clasificación, pero pueden optar por perderse esos eventos. Así que sí, probablemente me gustaría ver una off-season (tiempo sin competir) más larga”, aseguró el británico.

“No me gustaría prohibir las exhibiciones. Sólo les pediría a los jugadores que sean un poco más selectivos en la forma en que hablan sobre la gira y el calendario y todo eso cuando están fuera jugando una exhibición. Y ahora habrá más a mitad de temporada”.

Uno de esos eventos a mitad de curso es el "Six Kings Slam", que reunirá en Arabia Saudí a Djokovic, Alcaraz, Sinner, Medvedev, Nadal y Rune. "Son los mejores jugadores del mundo los que pueden jugar exhibiciones, donde ganan mucho dinero, pero el resto no tienen esa oportunidad y quién debería sentir más... Bueno, los jugadores que están en los mejores torneros ganan mucho dinero con premios en metálico, patrocinios comerciales, honorarios por apariciones y todo, y exhibiciones. Son los jugadores ligeramente inferiores los que obviamente no tienen esas oportunidades. Entonces, ellos quieren más torneos, porque es una oportunidad de ganar más dinero. Así que tiene que haber un poco de equilibrio en eso”.