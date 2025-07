Preguntan a Rafa Nadal por lo que hace Alcaraz y lo que responde es tan de Rafa

Carlos Alcaraz está en boca de todos. No solo por su espectacular nivel, que lo tiene peleando en la final de Wimbledon, sino porque incluso Rafa Nadal se ha deshecho en elogios hacia él. Carlitos esta peleando en una final espectacular, pero también muy peculiar.

En una entrevista exclusiva con la periodista Blanca Schofield para The Sunday Times, Nadal habló tras ver a Alcaraz clasificarse para la final de Wimbledon, y sus palabras han dado la vuelta al mundo.

Cuando le preguntaron por Carlos, no dudó ni un segundo y dijo: “No me molestará en absoluto si al final de su carrera Carlos lo ha hecho mejor que yo”. Y no lo dijo como quien intenta ser modesto, sino como quien realmente valora lo que está viendo: un talento extraordinario, que no para de crecer.

Elogios de Nadal a Alcaraz

La entrevista siguió por caminos más hipotéticos, como ese duelo soñado que muchos fans imaginan: ¿Qué pasaría si un Nadal de 22 años se enfrentara a este Alcaraz desbordante de confianza? Rafa, sin rodeos, reconoció: “Podría perder perfectamente porque Carlos es un jugador increíble”.

Y si hablamos de superficies, Nadal fue claro: en hierba, Carlos ya ha superado al maestro. “Lo hace mejor que yo porque tiene mejor saque y mejor volea que yo”.

Pero como buen veterano, también dejó espacio para el escepticismo saludable sobre su forma de relajarse. “Me parece bien lo que ha dicho, lo respeto. Si tiene razón o no, el tiempo lo dirá”, apuntó.

La vida de retirado de Nadal

Confesó que mantiene algo más de contacto con Federer. “Chateo un poco más con Roger, que está en una nueva etapa de su vida; hablamos de vez en cuando”, contó.

Otro detalle que llamó la atención en esta conversación fue su reflexión sobre no estar presente en esta edición de Wimbledon. Mientras muchos esperaban verlo al menos en las gradas, Nadal explicó su ausencia con serenidad: “Estoy disfrutando del torneo desde una perspectiva distinta”.