Lo que Andy Murray le pide a Alcaraz que no pierda: "A veces parece un kamikaze, pero..."

Carlos Alcaraz es el hombre a batir en el Masters 1.000 de Canadá, donde debuta la próxima madrugada. Su reciente triunfo en Wimbledon fue un golpe de autoridad, pues Djokovic no perdía en el All England Club desde 2017, y en la pista central desde 2013. Uno de los que presenciaron ese encuentro en directo fue Andy Murray, que también está jugando ahora en Canadá: superó en la primera ronda a Sonego (7-6 [7/3] y 6-0) y ahora se medirá con el australiano Purcell.

Murray fue preguntado sobre la final de Wimbledon por atp.com y contestó esto: “No sé si era fácil verlo por la televisión, pero las condiciones eran muy duras, había mucho viento, pero no constante, era racheado. Los dos primeros sets, tenísticamente, no me parecieron increíbles. Pero creo que en los últimos sets, teniendo en cuenta lo duro que fue, hubo cosas brillantes y realmente disfruté de la final”, afirmó el escocés, que admite que hacía muchos años que no veía en directo un partido completo. "Aprendí mucho y podría haber ganado cualquiera de los dos. Novak tuvo su oportunidad al principio del quinto set. Pero Alcaraz lo hizo increíblemente bien para ganarlo, sobre todo después del primer set”, siguió con su análisis.

Hace tiempo que Murray ya había señalado a Alcaraz como uno de los tenistas que iban a marcar el futuro del tenis. En 2021, atp.com le preguntó que qué jugadores veía como futuros número uno del mundo. “De los actuales, Medvedev sería quien yo esperaría que llegara primero”, contestó. Y seis meses después, el ruso ascendió a lo más alto, cortando una racha espectacular, pues desde 2003, la corona se la habían repartido cuatro tenistas: Federer, Nadal, Djokovic y el propio Murray. "De los jóvenes, creo que Alcaraz es muy, muy bueno. Creo que tiene una buena oportunidad", añadió el tenista escocés.

Andy ya se había enfrentado una vez al murciano ese 2021, y lo venció en Indian Wells (5-7, 6-3 y 6-2). Después, se volverían a medir en Viena y el ganador cambió: 6-3 y 6-4 para Carlos.

"Espero que Alcaraz no pierda la libertad con la que juega"

Murray destaca lo que le gusta del tenista español: “Lo que más me gusta de él es la libertad con la que juega, y creo que parte de eso es por la juventud. Espero que no la pierda. Me encantaría verle seguir jugando con ese estilo, con las dejadas o los saques-volea. A veces parece un poco kamikaze, pero es totalmente instintivo. Y eso me encanta”. Palabra de ex número uno del mundo y leyenda del tenis.