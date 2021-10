Así se la jugó Murray a Carlos Alcaraz para hacer el saque directo más extraño (vídeo)

Deportes

Carlos Alcaraz no pudo rematar a Andy Murray en Indian Wells y quedó eliminado (5-7, 6-3 y 6-2) en la segunda ronda. El joven español volvió a tirar de garra ante todo un ex número uno del mundo para sacar adelante el primer set. Empezó perdiendo 3-0 y 0-40 e incluso tuvo que levantar una pelota de set con 5-4. Lo logró para llevarse ese primer parcial, pero la experiencia del británico después le ayudó a no perder la calma para remontar. Una de las imágenes del partido fue para cerrar el tercer juego del segundo set. Murray estaba botando la pelota para sacar y decidió hacer el servicio por abajo. Alcaraz ni fue a por la pelota. Es un saque que han utilizado mucho Kyrgios, Bublik o Davidovich. Hace tiempo se consideraba una falta de respeto, pero cada vez se va viendo más como parte de la estrategia. “Nunca antes lo había hecho”, explicó Murray. “Pero él estaba cada vez más atrás para restar y como me estaba costando hacer puntos con el primer saque, probé”, continuó. Así sumó uno de los tres saques directos que logró en el encuentro.

Por otro lado, Albert Ramos sigue adelante después de superar a Felix Auger-Aliassime, séptimo cabeza de serie, número 11 del mundo y pupilo de Toni Nadal. El catalán venció por 6-4 y 6-2 y se enfrentará en la tercera ronda al georgiano Basilashvili. Pablo Carreño no tuvo problemas ante el ecuatoriano Emilio Gómez (6-1 y 6-4) y ahora tendrá que hacer frente a Khachanov. Pedro Martínez no pudo con Tsitsipas (6-2 y 6-4).