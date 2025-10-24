¿Quién será el quinto jugador de España en la Copa Davis? Estas son las opciones de David Ferrer

España conquistó su última Copa Davis en el año 2019, año que queda ya lejos para una gran potencia del tenis. 'La Armada' tendrá una nueva opción de levantar la Ensaladera en este 2025 ya que estará presente en la 'Final a 8' de Bolonia que se jugará del 18 al 23 de noviembre. Además, David Ferrer, el capitán, ya ha anunciado la convocatoria y el combinado nacional jugará en Italia con un equipo de plenas garantías.

Carlos Alcaraz será el líder indiscutible de España. El número uno del mundo y ganador de dos Grand Slam esta temporada estará presente en la Emilia-Romaña para guiar al equipo en busca de su quinto triunfo en este torneo. El murciano todavía tiene dos retos previos antes de buscar levantar la que sería su primera Copa Davis, el Masters 1.000 de París y las ATP Finals, este último también marcado en rojo en el calendario. El año pasado ya disputó la 'Final a 8' en la que fue la retirada de Rafael Nadal, pero, aunque ganó el individual, nada pudo hacer en el dobles junto a Granollers.

Tenis.- Alcaraz, Davidovich, Martínez y Granollers formarán el equipo de Copa Davis para el duelo ante Dinamarca Europa Press

Esta es la convocatoria completa de España

La Real Federación Española de Tenis también anunció los otros tres elegidos junto a Carlos Alcaraz para buscar el triunfo en la 'Final a 8' de Bolonia: Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers. Jaume Munar está haciendo bueno su apodo de 'Mágico' en estas últimas semanas, logrando triunfos de prestigio. Venció en dos sets a Ben Shelton, número seis del mundo y ya está en cuartos de final del ATP 500 de Basilea. El 'Mágico' es el número 42 del mundo.

Más atrás en el Ranking ATP está Pedro Martínez, número 88. Solo una cifra al recordar su heroica actuación en la ronda previa ante Dinamarca en la que gano a Holger Rune para forzar el partido definitivo. Su aportación no se quedó ahí ya que también participó en el dobles que inició la remontada junto a Jaume Munar. Parece previsible que al menos uno de los dos no estará en el partido de esta especialidad ya que ha sido convocado Marcel Granollers, especialista en esta disciplina y ganador de dos Grand Slam esta temporada, US Open y Roland Garros.

Hay un hueco libre para Bolonia

El comunicado de la Real Federación Española de Tenis explicaba lo siguiente: "Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pedro Martínez, Marcel Granollers y un quinto jugador que se conocerá más adelante, formarán la Selección Española MAPFRE de Tenis que disputará la Final 8 de la Copa Davis de Bolonia, del 18 al 23 de noviembre". Por lo tanto, no hay dudas de que David Ferrer llamará a un quinto jugador "cuando crea conveniente", como el mismo explicó .

Tenis/Davis.- España jugará los cuartos de la Final a 8 de la Copa Davis el jueves 20 de noviembre en sesión matinal Europa Press

Estas son las opciones para el quinto jugador: el foco sobre Davidovich

Al ver los nombres, todos los ojos se van a Alejandro Davidovich, la gran ausencia de España en esta convocatoria. Pese a estar disponible, el seleccionador decidió no llamarle como confesó el propio jugador en Marca: "Ha sido una decisión del capitán David Ferrer y la respeto. Obviamente, me hubiera encantado estar en la lista representando a mi país, pero esta vez él ha decidido contar con otros jugadores".

'Foki' es respetuoso, pero está dolido: "Estando número 18 del mundo, creo que merecía estar entre los cuatro mejores jugadores de mi país, con todo el respeto hacia mis compañeros". Todavía tiene opciones de ser el quinto, Ferrer no le descartó, pero no parece muy por la labor: "Ahora, mi objetivo es centrarme en lo que queda de la temporada y prepararme para llegar al máximo nivel el próximo año".

Aunque parece complicado que esté en Bolonia, no cierra la puerta de cara a futuras ocasiones: "Siempre que esté bien físicamente y esté en la lista, para mí será un orgullo representar a mi país y luchar por llevar al equipo a la victoria". No es la única opción de garantías para cerrar el equipo de España en la 'Final a 8'.

Dos héroes, las otras opciones

Si Davidovich no es el elegido y viendo la tendencia de David Ferrer de premiar a los que estuvieron en rondas anteriores, todos los caminos llevan a Pablo Carreño. El que llegara a ser número 10 del mundo en 2017 fue el gran héroe de España en la ronda previa ganando el partido definitivo ante Elmer Moeller y dando el pase a España a la 'Final a 8'. En estos últimos meses también conquistó el Challenger de Villena y llegó a la final del disputado en Olbia.

Tenis/Davis.- España conoce este miércoles su camino en la 'Final a 8' de la Copa Davis Europa Press

La otra opción por Ranking ATP es Roberto Bautista, un puesto por delante de Pedro Martínez. Sin embargo, sigue de baja y ha renunciado a jugar en Bruselas debido a una lesión que arrastra en la pierna desde el US Open. Pese a que todo hace indicar que estará listo para principios de noviembre, parece poco probable que sea el elegido por David Ferrer. Fue uno de los héroes de la Ensaladera ganada en 2019 al ganar uno de los puntos de la final. El otro lo conquistó Rafael Nadal.

Un rival difícil

España se medirá a República Checa, un equipo liderado por dos jugadores en el Top-20 mundial. Jiri Lehecka (17), Jakub Mensik (19) y Tomas Machac (31) son tres jugadores muy peligrosos que ya alertan a David Ferrer: "Nos espera una eliminatoria muy difícil contra la República Checa. Será bastante igualada, somos conscientes, pero estaremos preparados para competir y tendremos nuestras opciones de ganar", señaló.