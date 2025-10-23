El enfado de la gran ausencia de España en la Copa Davis: “Soy el número dos español y 18 del mundo, creo que lo merecía”

Quedan dos grandes eventos a nivel tenístico antes de que acabe la temporada, las ATP Finals, con los ocho mejores tenistas por Ranking ATP, y la Copa Davis, histórico torneo por países que sigue teniendo un significado especial pese a no sumar puntos en la clasificación anual. España es una de las grandes favoritas para levantar la 'Ensaladera', especialmente después de que Jannik Sinner renunciase a participar con Italia, lo que ha provocado enormes críticas desde su país.

Este es el equipo de España para la 'Final a 8' de Bolonia

David Ferrer anunció el pasado lunes la convocatoria oficial de España para jugarse el título en la 'Final a 8' de Bolonia. 'La Armada' estará liderada por la gran estrella del tenis y flamante número uno del mundo, Carlos Alcaraz. El murciano reconoció incluso a Pau Gasol que la Copa Davis era uno de sus grandes objetivos de cara a este final de temporada pese a que el torneo no le dará puntos en el Ranking ATP de cara a su lucha con Sinner por el número uno.

Junto a la gran estrella, Ferrer desveló que estará Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers. Los dos primeros fueron los héroes de la eliminatoria previa ante Dinamarca junto a Pablo Carreño, que no está en la lista por el momento. El último es un especialista consumado en dobles y este año ha levantado dos Grand Slam en dicha categoría. La convocatoria no está completa puesto que se puede añadir a un quinto jugador, pero Ferrer explicó que lo anunciará durante la semana previa puesto que pueden cambiar muchas cosas.

Tenis/Davis.- España jugará los cuartos de la Final a 8 de la Copa Davis el jueves 20 de noviembre en sesión matinal Europa Press

Davidovich, el gran ausente

"Hemos ido a unas eliminatorias sin los mejores clasificados pero tenemos fondo de armario y hemos conseguido pasar las rondas. Tenemos unos grandes jugadores y un gran capitán, este año yo creo que tenemos muchas opciones de ganar la Davis", afirmó Miguel Díaz, presidente de la Real Federación Española de Tenis. Sin embargo, en la convocatoria no está el número dos de España por Ranking ATP, Alejandro Davidovich.

'Foki' está a un gran nivel y ya está en cuartos en el ATP 500 de Basilea mientras roza el mejor puesto ATP de su vida, actualmente es el 18 del mundo. Tampoco estuvo en las eliminatorias previas y se rumoreó sobre una posible renuncia, pero el tenista dio su versión en una entrevista a Marca tras conocer que no está entre los cuatro elegidos por David Ferrer, persona cercana su entorno al que incluso en 2023 se le vio dándole indicaciones en un dramático partido ante Coric en el Mutua Madrid Open de 2023 pese a no formar parte de su equipo.

Davidovich lamenta la no convocatoria: quería estar en Bolonia

Davidovich fue directo y respetuoso sobre la decisión: "Ha sido una decisión del capitán David Ferrer y la respeto. Obviamente, me hubiera encantado estar en la lista representando a mi país, pero esta vez él ha decidido contar con otros jugadores". Reivindicó su figura: "Estando número 18 del mundo, creo que merecía estar entre los cuatro mejores jugadores de mi país, con todo el respeto hacia mis compañeros, que como he dicho son grandes jugadores también".

Tenis.- El español Alejandro Davidovich pasa a cuartos de final en Basilea Europa Press

Pese a que todavía se puede convocar a un quinto jugador, pareció descartarlo: "Ahora, mi objetivo es centrarme en lo que queda de la temporada y prepararme para llegar al máximo nivel el próximo año". Se consideró que su ausencia podía ser por no haber estado en rondas previas, pero él explicó el motivo de sus renuncias anteriores: "Me ausenté en esas eliminatorias por problemas físicos. Este año he competido sin descanso, y mis retiradas en Toronto y Cincinnati fueron un alerta sobre mi estado. El capitán estaba al tanto de todo y en comunicación conmigo y con mi equipo".

Se ofrece la próxima temporada: "Siempre que esté bien físicamente y esté en la lista, para mí será un orgullo representar a mi país y luchar por llevar al equipo a la victoria". Cerró la entrevista con el mencionado medio mostrando su confianza en sus compañeros: "España tiene un gran equipo y sigue siendo una de las favoritas para ganar la Davis. Confío plenamente en mis compañeros, sé que van a darlo todo y que tienen lo necesario para conquistar el título".