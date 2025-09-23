La sentencia y el vaticinio de Bjorn Borg sobre Novak Djokovic

Es relativamente habitual que las leyendas de cualquier deporte den su opinión sobre lo que están viendo en la actualidad, e incluso clasifiquen a los mejores de la historia de su disciplina. Y eso ha hecho Bjorn Borg, un mito del tenis que habló en Sky Sports sobre los que son, para él, los tres mejores jugadores de todos los tiempos en el juego de la raqueta.

Para el sueco, hay uno que destaca por encima del resto: Novak Djokovic. Por su forma de jugar, para mí, es el mejor de la historia. Y después estarían, empatados, Rafa Nadal y Roger Federer", explicó a la cadena anglosajona.

Borg ha elogiado especialmente la temporada del serbio, pese a que a nivel de títulos ha habiddo jugadores que han ganado más. De hecho, 'Nole' ha caído en semifinales en los cuatro grandes, pero eso no hace desdecirse a Borg: "Es increíble cómo puede jugar ese tipo de tenis, con 38 años. Estoy muy impresionado. Sé que quiere ganar su vigésimo quinto Grand Slam. Espero que juegue un año más, al menos el que viene, por el tenis que está jugando. Va a ser difícil con Sinner, Alcaraz y otros jugadores, pero creo que puede lograrlo".

El escandinavo, que fue operado recientemente de un cáncer de próstata, publicará una autobiografía donde contará, entre otras cosas, sus problemas con las adicciones tras retirarse del tenis profesional: "Es un alivio contar esto, porque he tomado muchas decisiones, algunas buenas y muchas estúpidas", ha dicho sobre el libro.