A la tercera, tampoco: Davidovich no puede con Machac en la final de Acapulco

Alejandro Davidovich no firmó un tercer milagro en Acapulco, torneo en el que superó cuatro pelotas de partido en la segunda ronda contra Mattia Bellucci y breaks de desventaja en ambos sets de las semifinales contra Shapovalov. La final conta el checo Tomas Machac se le puso cuesta arriba y esta vez no hubo remontada. Lo intentó el malagueño, pero ya casi estaba más frustrado que desesperado. Ni se enfadó demasiado, asumiendo que en la tercera final de un torneo ATP que disputa en su carrera, tampoco iba a poder levantar el título. Perdió por 7-6 (8/6) y 6-2.

Tuvieron que disputarse 17 juegos para que llegara el primer break del encuentro, que fue demoledor para Davidovich, el tenista que lo cedió. Ya no logró sumar más en todo el duelo. Poco antes, él había tenido la primera pelota de rotura, que no supo aprovechar. Fue con 1-1 en ese segundo set, pero el español mandó la bola a la red con su revés. Así de ajustado estaba el partido hasta ese momento. El primer set se decidió por nada. Los saques se impusieron hasta llegar al desempate. Machac en concreto lo hizo de maravilla, inabordable cuando metía el primero: 24/24. Además, era el que servía por delante, pero Alejandro mantuvo el pulso hasta el tie-break, donde el panorama no cambió.

Se movió todo en milímetros. Llegó el español incluso a tener una pelota para llevarse el parcial, con 6-5, al resto, pero no pudo devolver dentro el gran saque de Machac. Después, cuando le llegó la opción al checo con 6-7, el malagueño se pasó con un revés que mandó la pelota a centímetros de la línea... Por fuera.

Todavía mostró resistencia en el arranque de la siguiente manga, pero cuando se produjo el break, también se rompió Davidovich, que sufrió la segunda decepción en poco tiempo, pues venía de ser superado, el 16 de febrero, en la final de Delray Beach, en ese caso por el serbio Kecmanovic y con más opciones para Alejandro, pues llegó a ir 5-2 en el tercer set. Han sido dos semanas fantásticas de tenis para él, pero no ha tenido la recompensa del título que se le resiste. Ya sabe lo que es jugar la final de un Masters 1.000, la de Montecarlo contra Tsitsipas en 2022. La de un ATP 250, en Delray Beach. Y ahora la de un ATP 500 en Acapulco. “Lo bueno se hace esperar y hay que luchar por ello”, dijo Alejandro en la entrega de trofeos.

Ya mostraba una sonrisa en la cara, aunque no se pudo unir a Pato Clavet, Moyá, Almagro, Ferrer y Nadal, los españoles ganadores en México. Asciende al puesto 39 del mundo. Machac, por su parte, con 24 años, será el 20, el mejor ranking de su vida después de conquistar el primer torneo de su vida.