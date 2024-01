La terrible denuncia por abusos de la hermana tenista de Naomi Osaka contra su padre: "Si vuelves, te mataré"

Sorpresa mayúscula en el mundo del tenis ante la escalofriante confesión de Mari Osaka, que carga duramente contra su padre, Leonard François, acusándolo de abuso hacia ella y su madre, además de amenazarlo seriamente.

La hermana mayor de Naomi Osaka llegó a estar en el top-300 del ranking WTA y compartió canchas en dobles con su hermana. Sin embargo, Mari Osaka decidió poner fin a su trayectoria profesional con tan solo 24 años, declarando que no estaba disfrutando del tenis y que necesitaba parar. Sin embargo ahora, muchos se preguntan si su decisión tuvo algo que ver con el impactante post que ha colgado en redes sociales en el que ataca de manera brutal a su padre, Leonard François, al que acusa de abusos reiterados.

La denuncia de Mari Osaka Instagram

“Quiero que te des cuenta de lo disgustada y decepcionada que estoy de ti, tanto como padre y ser humano. Llevas mucho tiempo abusando de mí, desde que era joven y sigues abusando de mi madre emocionalmente; además de invadir nuestra intimidad. Lo hago público, porque eres un cobarde que se ampara en su fortaleza física para golpearme”. escribió en su cuenta de Instagram que posteriormente cerró.

“Todo llegó a su fin, la próxima vez que te vea, no dudaré en llamar a la policía. Considéralo una amenaza. Si te mataran, no me importaría, teniendo en cuenta el daño que me has hecho y a la familia en general, por tal razón, si vuelves con intenciones de golpearnos, te mataré, a menos que traigas un arma como el cobarde que eres. Soy hija del diablo y le pido a Dios que me ayude”, sentencia la ex tenista.

Cabe recordar que el progenitor de las hermanas Osaka fue quien insistió en que ambas jugaran a tenis cuando eran niñas, a pesar de no tener él experiencia previa en este deporte, e inspirándose en el ejemplo de Richard Williams, padre de las hermanas Williams.

En 2021, su hermana Naomi Osaka, abandonaba Roland Garros por “salud mental” tras reconocer que sufría ataques de pánico y ansiedad. “No me gustaría trivializar con la salud mental o usar el término a la ligera. La verdad es que he sufrido largos períodos de depresión desde el US Open de 2018 y que lo pasé realmente lidiando con esto”, escribió en "tuit".

Una larga lista de "padres abusadores"

Son muchos los casos conocidos de agresiones físicas y psicológicas hacia los deportistas por parte de sus progenitores. Uno de los más famosos es el de Jelena Dokic. La croata llegó a ser número cuatro del mundo, pero a los 18 años, las continuas vejaciones que sufría por parte de su padre, Damir Dokic, la sumieron en una depresión y dejó el deporte durante unos años.

Otro de los casos más conocidos es el de Jennifer Capriati, cuyo padre, Stefano, le prohibió las amistades, las actividades de ocio y las fiestas. Con 16 años, logró el oro olímpico en Barcelona. Con 17, se tomó un descanso deportivo, comenzó a consumir drogas, fue arrestada por robar en una tienda y por posesión de varios estupefacientes, e ingresó en un centro de desintoxicación. La tenista rompió la relación con su padre y regresó al deporte con 20 años.

Mirjana Lucic, Mary Pierce e incluso Arantxa Sánchez Vicario son otras de las tenistas que han denunciado el excesivo control de sus padres.