El duro relato de la nadadora Liliana Szilágyi: “Mi padre abusó de mí, me torturó sexualmente”

La nadadora húngara Liliana Szilágyi, medallista en el Europeo de Glasgow en 2016 y olímpica ha decidido romper su silencio tras años de sufrimiento. La joven, de 25 años, ha revelado a través de las redes sociales, que ha sido víctima de abuso sexual por parte de su padre.

A través de una extensa y desgarradora publicación en Instagram, la nadadora hizo un relato escalofriante de años y años de tortura psicológica, física y sexual que dice haber sufrido a manos de Zoltán Szilágyi, su padre y entrenador durante muchos años. “Me han abusado. Después de 25 años estoy preparado para decirlo con las palabras más duras que jamás haya dicho. Después de todo el dolor y la lucha y, aunque sé que es un tema extremadamente divisivo, he decidido hablar de ellos porque creo que es necesario”, comienza la misiva.

“Fui abusada. Y por un hombre al que debería haberle pedido el mayor amor y aceptación. Mi padre abusó de mí. Físicamente. Espiritualmente. Sexualmente. Desde la infancia. De manera constante e impredecible. Disfrutaba ejercitando su poder sobre mí. Ya fuera castigo corporal, intimidación, amor y atención o abuso sexual”, añade.

Además del abuso sexual que sufrió, Liliana también reveló que su madre también sufrió abuso, denunciando el horror que vivía a diario entre cuatro paredes. “Vivía dentro de un caparazón donde pensaba que era natural. Cuando golpeaba a mamá porque hacía algo que no le gustaba o cuando había castigos por una decepción o un mal resultado. Nunca pude tener mi palabra, pensamiento, opinión o propósito “, continuó.

Liliana dice que era “una marioneta perfecta” en manos de su padre. “Mi padre, que durante muchos años habría hecho cualquier cosa para aceptarme y amarme hasta que me di cuenta de que estaba viviendo una ilusión perfecta. En este mundo, yo era solo una herramienta, una marioneta perfecta. Después de todo, el mundo exterior no lo es. no vio nada más que una familia amorosa, con éxitos y logros mundiales. Todos lo vieron golpearnos en casa. Lo defendimos a él y a sus acciones, porque si no lo hubiéramos hecho, habría hecho cosas incalculables e inimaginables como represalia. Pudimos taparlo porque poco a poco fue disminuyendo nuestra personalidad, quitándonos la conciencia y las emociones “, asumió.

En 2016, fue el momento en que dijo ‘basta’ y cortó relaciones con su padre. Y hoy, cinco años después de terminar esa relación, asume que su relato puede no ser suficiente para que la gente crea en sus palabras, algo que ha sido recurrente desde el fin de los europeos. “Fue un largo viaje el que ahora estoy dejando atrás. En 2016, después de los Campeonatos de Europa, corté lazos con mi padre y desde entonces me han llamado de todo”.

La nadadora concluye su relato asegurando que posiblemente muchos no la creerán e incluso la odiarán. “Mi padre seguramente tendrá una respuesta a esto. Es el Dr. Zoltán Szilágyi, un abogado adinerado, educado y entrenador de natación que trabaja con niños. Quizás nadie creerá cual es su verdadero yo a puerta cerrada”, finalizó.