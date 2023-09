El último vídeo viral de Medvedev tras ganar en el US Open: su grito de "vamos, vamos, vamos" para censurar a un espectador

El ruso Daniil Medvedev cumplió los pronósticos y sigue adelante en el US Open tras derrotar al argentino Baez (6-2, 6-2 y 7-6 [8/6]). Es uno de los tres campeones que siguen vivos en el torneo: los otros dos son Djokovic y Alcaraz, y ya se ha quedado en el camino Wawrinka, que no pudo con Sinner (6-3, 2-6, 6-4 y 6-2).

Medvedev jugó en el turno de noche, que suele ser muy movido, con ruido y juerga en las gradas, más de lo habitual en una pista de tenis. La relación que tiene el número tres del mundo con los aficionados de todas las partes del mundo es de amor-odio. Ha tenido bronca en muchos torneos, por ejemplo este año en el Mutua Madrid Open, pero en su favor hay que decir que en muchas ocasiones tiene razón en sus quejas y, además, tiene gracia hasta para ser el "chico malo".

En el US Open ha dejado este vídeo viral después de superar a Baez:

"Gracias a los que no gritan entre el primer y segundo saque, sois geniales. Sois geniales, pero creo qué hay alguien aquí, no sé si tiene novia o esposa, y no sé si ella podrá dormir esta noche, porque él está tan entusiasmado que toda la noche estará 'Vamos, vamos, vamos, vamos' sin parar. Lo siento por él", aseguró Medvedev de forma muy expresiva, a lo que el público respondió con risas.

Los octavos de final por la parte alta del cuadro ya está definida. Carlos Alcaraz se enfrentará al italiano Arnaldi, que dio la sorpresa eliminando al británico Norrie, además en tres sets corridos (6-3, 6-4 y 6-3). El gran duelo de está ronda quizá sea el Zverev - Sinner, de donde saldría el teórico rival de Carlos en los cuartos de final. El alemán, tras vencer a Dimitrov (6-7 [2/7], 7-6 [10/8], 6-1 y 6-1) pidió respeto para los que ya hablan de una final entre Alcaraz y Djokovic. "Es normal que los medios busquen una historia. La historia ahora es Carlos y Novak. El año pasado fue Rafa contra todos. En 2021 fue una especie de triángulo entre Novak, Daniil y yo. Es natural que los medios encuentren rivalidades, pero aquí hay otros jugadores contra los que ambos perdieron. En cierto modo es una falta de respeto hablar de una final cuando sus próximo oponente todavía están aquí. Creo que ellos dos no están pensando en la final, saben que tienen rivales duros hasta ahí y vamos a intentar ganarlos", dijo Zverev.

Los otros dos cuartos de final de ese lado del cuadro son Medvedev - De Miñaur y Draper - Rublev.