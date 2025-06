El vacile de Zverev a Fritz tras perder la final de Stuttgart: “No quiero verte en los próximos dos o tres años...”

Alexander Zverev sigue buscando su mejor versión en 2025. Jugó un gran Open de Australia en enero, pero en la final contra Jannik Sinner se vio tan inferior (6-3, 7-6 [7/3] y 6-3) que le afectó para el resto del curso, en el que ha tenido muchos altibajos. Ganó el torneo de Múnich, pero no fue una gira de tierra buena, teniendo en cuenta su nivel. Se fue alterando con Alcaraz en el dos y el tres mundo, puesto que en la actualidad ocupa el español.

El tenista alemán intentará que esa gran reacción llegue en la gira de hierba, la más corta del circuito. Su primer torneo ha sido Stuttgart. Alcanzó la final, pero no pudo con Taylor Fritz (6-3 y 7-6 [7/0]), aunque no se lo tomó demasiado mal.

Después del último punto, felicitó al estadounidense con una sonrisa.

En la entrega de trofeos, tuvo espacio incluso para la broma.

“Taylor, estoy harto de ti. No quiero volver a verte en los próximos dos o tres años. Por favor aléjate de mí. No vengas a Alemania”, dijo en el discurso, entre las risas de Fritz y del público, después matizó que era en broma, pero se notaba el buen rollo. El jugador estadounidense le tiene tomada la medida. Le ha ganado de forma consecutiva los últimos cinco duelos: en Wimbledon, el US Open y las semifinales de la Copa de Maestros en 2024, más el “amistoso” de la Laver Cup; y en esta final de Stuttgart.

Para Fritz el triunfo es muy importante, como refleja el mensaje que puso en la cámara: “He vuelto”. Lleva un 2025 sin resultados notables (fue semifinalista en Miami) y en el último Roland Garros, por ejemplo, perdió en primera ronda. La victoria en Stuttgart, el noveno título de su carrera, cuatro de ellos en hierba, le permite volver al número cuatro del mundo. Fritz viaja ahora a Londres para jugar Queen's, mientras que Zverev se queda en Alemania para disputar Halle. Después ya llega Wimbledon.