Alcaraz, tres días en Ibiza, una noche de juerga y a la conquista de la hierba

Carlos Alcaraz ya está en Londres para disputar Queen's. El cambio de la tierra a la hierba es de los más radicales que hay en el mundo del tenis, y aunque el murciano ha ganado las dos últimas ediciones de Wimbledon, de momento sigue prefiriendo disputar un torneo previo de adaptación. La única vez que no lo hizo fue en 2022, por lesión. En 2023 ganó Queen's y después Wimbledon y en 2024 perdió en octavos de Queen's con Jack Draper y ganó Wimbledon. Su rival en la histórica final de Roland Garros, Jannik Sinner, también reaparece esta semana, pero en Halle.

Antes de volver a la acción, Alcaraz se tomó unos días de descanso en Ibiza, lo mismo que la temporada pasada. Esto ha dado mucho que hablar desde que salió su documental en Netflix, en el que asegura que no quiere renunciar a muchas cosas de la juventud por el tenis. Eso se ha llevado a una interpretación extrema, como si le importara más la juerga que el tenis, algo que no es compatible con ser el ganador ya, con 22 años, el ganador de 20 títulos, entre ellos cinco Grand Slams.

El tenis es su prioridad, como es lógico y evidente, lo que no quita que de vez en cuando se vaya con sus amigos para desconectar. La fiesta, esta vez, fue menos gorda que la del año pasado. "Fueron divertidos [los días en Ibiza], pero este año ha sido más tranquilo que el anterior. El anterior fue más movido. Salí el primer día y los otros dos no salí por la noche. A las doce en cama el martes y el miércoles, aunque sí salí por la tarde. Me estoy haciendo mayor y el cuerpo ya no me da", aseguró Alcaraz entre risas a la agencia Efe en la rueda de prensa en Queen's. "Probablemente sea una tradición. Es a mitad de temporada. Es el mejor momento después de Roland Garros para esas vacaciones. No importa tanto el sitio al que vas, importa sobre todo poder refrescarse físicamente. Tener ese tiempo libre es genial. Y ahora puedo volver con más energía", insistió.

"Quiero equivocarme en la vida"

No es el único tenista que aprovecha estos días para olvidar la raqueta pero, para bien y para mal, lo que hace él suele tener más relevancia. Esta vez, el número dos del mundo ha notado que las críticas por este viaje a Ibiza han sido menores que las de 2024. "Hay situaciones en las que mucha gente no está de acuerdo, que incluso tú piensas que sí y ellos no están de acuerdo, pero en la vida yo quiero equivocarme. Me alegra que este año la gente me diga que me vaya a donde quiera, que desconecte, porque el apoyo me viene bien en ciertas situaciones. Vamos aprendiendo cada año y a lo mejor dentro de varios años no me podré ir, pero ahora son momentos de desconexión que vienen bien", confesó Alcaraz, que desveló que nadie de su equipo le dijo que no se fuera porque saben que volverá "al cien por cien".