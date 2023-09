La terrible confesión de un exárbitro sobre Negreira: "Apareció una bala en mi plaza"

Sergi Albert Giménez, exárbitro de Primera División entre 1987 y 1990, declaró ante la Guardia Civil sobre el 'Caso Negreira' y afirmó que recibió presiones de José María Enríquez Negreira, antiguo vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). "Enríquez Negreira me llamó cuando yo trabajaba en TV3 y me dijo esa famosa frase de "oye pollo, ve con cuidado con lo que dices de los árbitros porque te puede pasar algo". Yo le respondí en un tono similar y le dije que no fallara a la primera porque yo no fallaría", dijo Sergi Albert Giménez en 'El Partidazo de COPE'.

"Para mí es una amenaza. Y puede venir del entorno de Enríquez Negreira. Su hijo, como propietario de la plaza, sabía que yo también tengo una plaza de garaje ahí. De hecho, hemos coincidido en reuniones de propietarios. Me llama mucho la atención que me dejen una bala en mi plaza. Me enteré el jueves pasado. Llamé al administrador de fincas para comprobarlo y un vecino que estaba en el párking también lo vio. Llamaron a los mossos y levantaron acta", dijo.

"En todos los colectivos hay personas corruptas, pero mí me cuesta creer y no tengo información de que nadie haya cobrado del F.C. Barcelona o de cualquier otro equipo de Primera", avisó.

Negreira explicó ante la Fiscalía cómo era su relación con el club culé. "Nunca he querido cobrar porque yo ya tenía mi empresa y cobraba del Fútbol Club Barcelona. Nos reuníamos en Madrid cada semana o cada 15 días. Lo que hacíamos era revisar los informes que hacen los árbitros después de cada partido (se refiere al acta) y puntuarlos. También teníamos un informador de la federación que revisaba si el arbitraje había sido correcto. Preparar charlas técnicas a los árbitros. Reunirnos con los presidentes regionales". "Ir a ver los partidos personalmente o a través de compañeros exarbitros y estar informado del porqué se habían tomado decisiones. El Fútbol Club Barcelona consideraba que se perjudicaba al equipo y se favorecía a otros equipos. Esto es una hipótesis personal, nadie me lo ha dicho directamente. Mi obligación era dar mi opinión sobre los partidos en cuanto al arbitraje y a los jugadores. Asesoramiento técnico. Lo que el Fútbol Club Barcelona quería era asegurarse que no se tomaban decisiones en su contra, que todo fuera neutral", afirmó.