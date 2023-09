El juez del Caso Negreira aprecia presunta "corrupción sistémica" y cree que el Madrid pudo ser perjudicado

El 'caso Negreira' vuelve a escena tras un nuevo auto en el que el Magistrado Joaquín Aguirre afirma que dichos pagos provocaron una presunta "corrupción sistémica" en el estamento arbitral, tal y como indica El Confidencial.

Más Noticias La Guardia Civil indica que el arbitraje no era imparcial en la Liga por los pagos del Barcelona a Negreira

Uno de los asuntos claves es que el Real Madrid, que en su día entró en el caso como acusación particular, puede considerarse perjudicado por la supuesta trama y admitidos como ofendidos por el delito. Es llamativo que el instructor del caso abrirá diligencias de manera diferente para centrarse en los pagos del Barcelona a Negreira y a su hijo, José María Enríquez.

De tal modo, Joaquín Aguirre rechaza como simplemente representativo el desempeño de Negreira e insta a la Guardia Civil a investigar si se instauró en el CTA una suerte de sistema de calificación a través del cual Negreira pudiera ubicar a conveniencia.

Por otra parte, El Mundo desveló un informe de la Guardia Civil en el que se resolvió que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) tuvo un funcionamiento irregular y que sus decisiones no habrían tenido siempre un respaldo deportivo imparcial.

Josep Maria Bartomeu, presidente de FC Barcelona entre 2014 y 2020, presentó un escrito en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona solicitando la inadmisión de Real Madrid CF como acusación particular en el Caso Negreira.

Según los cálculos de la Fiscalía, Negreira se embolsó más de 7,3 millones de euros. La investigación ha acreditado pagos desde 2001, aunque todo apunta a que la operativa comenzó en los años 90, durante la presidencia del fallecido Josep Lluís Núñez.

Negreira explicó ante la Fiscalía cómo era su relación con el club culé. "Nunca he querido cobrar porque yo ya tenía mi empresa y cobraba del Fútbol Club Barcelona. Nos reuníamos en Madrid cada semana o cada 15 días. Lo que hacíamos era revisar los informes que hacen los árbitros después de cada partido (se refiere al acta) y puntuarlos. También teníamos un informador de la federación que revisaba si el arbitraje había sido correcto. Preparar charlas técnicas a los árbitros. Reunirnos con los presidentes regionales". "Ir a ver los partidos personalmente o a través de compañeros exarbitros y estar informado del porqué se habían tomado decisiones. El Fútbol Club Barcelona consideraba que se perjudicaba al equipo y se favorecía a otros equipos. Esto es una hipótesis personal, nadie me lo ha dicho directamente. Mi obligación era dar mi opinión sobre los partidos en cuanto al arbitraje y a los jugadores. Asesoramiento técnico. Lo que el Fútbol Club Barcelona quería era asegurarse que no se tomaban decisiones en su contra, que todo fuera neutral", afirmó.