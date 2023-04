El tertuliano madridista de "El Chiringuito" que quiere que Messi vuelva al Barcelona

El debate sobre Messi está servido. El Barcelona no esconde el deseo de hacer viable la vuelta y puede pasar cualquier cosa. Leo todavía no ha dado una respuesta al club parisino lo que ratifica que ni muchos menos descarta seguir en la capital francesa. Por otra parte, la operación regreso al Camp Nou no depende solamente de una cuestión de deseo, sino de viabilidad. La misma que en su día no se dio para que el propio jugador pudiese renovar debido a la mala situación de la entidad.

El periodista y tertuliano de "El Chiringuito", Tomás Roncero, sorprendió a muchos seguidores con su discurso. "Quiero que Messi vuelva al Barça, LaLiga se está quedando sin estrellas", aseguró.

Roncero no es el único que desea esta vuelta. Ramón Planes, ex director deportivo del Barça, fue el encargado de explicar en aquel momento la marcha del astro argentino. "Ese matrimonio con el club nunca se debió romper. Sería bueno que retomaran esa relación. La rueda de prensa posterior al burofax me tocó a mí. No fue un marrón, afronté esa situación. Lo que se vivió después fue más duro. Todos pensábamos que iba a renovar...", dijo Ramón en la Cadena Ser.

"Hoy no pueden inscribir a Messi, pero ojalá lo consiga. Queda mucho tiempo. Estamos pendiente de un plan de viabilidad, puede vender jugadores. Hoy está difícil. Ojalá, como Liga, el Barça haga los movimientos necesarios para que venga Messi, pero no cambiaremos ninguna norma para que puedan fichar a Messi. Es lo que esperamos. Me gustaría que Messi jugase en esta competición", zanjó Xavi.