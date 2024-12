Topuria no se corta: “¡Mientras exista Messi que se joda Cristiano Ronaldo!”

La relación entre Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo parece alejarse cada vez más a medida que transcurren las semanas. A pesar de ser un reconocido aficionado madridista y de haber considerado siempre al portugués como uno de sus ídolos, Topuria nunca ha ocultado su debilidad por Leo Messi. El famoso luchador español siempre ha admirado el juego del crack argentino, quien en su opinión siempre ha estado un escalón por encima de Ronaldo.

Todo el mundo conoce de sobremanera lo competitivo que ha sido siempre Cristiano Ronaldo, a quien podrían no haberle hecho mucha gracia los continuos elogios de Topuria a Messi, en detrimento de su figura como mejor futbolista de la historia. El astro portugués es un reconocido aficionado de las artes marciales mixtas. Su pasión por este deporte le ha llevado a entablar amistad con peleadores como el camerunés Francis Ngannou, a quien no dudó en visitar aprovechando su estancia en Abu Dhabi con motivo de su pelea en el evento UFC 308.

La polémica entre Cristiano y Topuria se desató hace unas semanas, cuando se hicieron virales unas declaraciones del jugador portugués en las que criticaba duramente al luchador hispano-georgiano. “Topuria habla demasiado”, confesaba en una reunión entre amigos durante la previa de la UFC 308. El ex madridista no dudó en quitarle mérito a la victoria que Topuria había conseguido recientemente frente a Alexander Volkanovski: “Creo que cuando ganó, Volk no estaba listo”, opinaba Cristiano; quien también destacó que el luchador español todavía no se había enfrentado a los mejores peleadores de su división.

La respuesta de Topuria

Las declaraciones de Cristiano Ronaldo no tardaron en correr como la pólvora por redes sociales, lo que hizo que la noticia pronto llegara a los oídos de Topuria. El campeón español de UFC no tardaría en reaccionar públicamente a las declaraciones del que siempre ha considerado uno de los mejores futbolistas del mundo. “No esperaba que alguien como tú fuera incapaz de distinguir entre confianza y arrogancia. Pero, al final del día, todos reflejamos nuestra propia realidad en los demás”, contestaba Topuria hace unas semanas en su cuenta de `X´.

Varios.- Ilia Topuria: "Mi sueño no es ser un campeón más, quiero ser una leyenda" AFP7 vía Europa Press Europa Press

Topuria invitará a Messi si pelea en Miami

A pesar de las críticas recibidas por parte del portugués, el luchador español confesaba entonces desearle “lo mejor para lo que queda de tu carrera y que Dios bendiga a tu familia”. Ahora Ilia vuelve a ser noticia, traseste mismo lunes en la entrevista que concedió a El Partidazo de COPE. El Matador no esquivó ninguna de las preguntas de Castaño en relación al astro portugués, y dejó claro que después de todo sigue pensando que Messi está por encima de él.

Ante la posibilidad de una pelea futura en Miami, Ilia Topuria quiso dejar claro a quién escribirá para que pueda acudir a disfrutar de su espectáculo sobre el octógono. "A quien voy a invitar personalmente porque vive ahí es a Messi”, comenzaba diciendo el campeón de UFC. Ilia Topuria no dudó en avivar su particular polémica contra Cristiano Ronaldo, y dejó este dardo dirigido al portugués: “Así que, que se joda Cristiano mientras exista Messi", un comentario que no tardó en despertar las risas de Castaño antes de hacerse viral.