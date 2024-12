El campeón que rechaza luchar contra Topuria: "Tengo otros objetivos..."

El campeón de peso ligero de la UFC, Islam Makhachev, ha dejado claras sus intenciones a futuro y ha cerrado la puerta a un combate a corto plazo contra el campeón de peso pluma, Ilia Topuria. A pesar de que, hace apenas unos días, el ruso había declarado estar dispuesto a darle a los fanáticos lo que querían, en la primera rueda de prensa oficial para su próximo combate contra Arman Tsarukyan en UFC 311, Makhachev cambió de opinión y dejó en claro que su objetivo principal es obtener un segundo cinturón, y no darle más oportunidades a los peleadores de menor peso.

Desde que noqueó a Max Holloway en su combate por el título de peso pluma, Ilia Topuria ha estado calentando la posibilidad de enfrentarse a Makhachev, con la idea de ampliar su legado y lograr el codiciado doble campeonato. Sin embargo, los planes de ambos luchadores coinciden en un punto crucial: ambos tienen la ambición de conquistar más títulos, pero la división de peso ligero ya está dominada por Makhachev, quien parece estar más interesado en asegurar un segundo cinturón que en una pelea con Topuria.

En declaraciones recientes, Makhachev fue contundente: "Estoy cansado de dar oportunidades a los chicos pequeños. Quiero un segundo cinturón", dijo el campeón, dejando claro que su objetivo es expandir su legado dentro de la UFC, pero no a expensas de los peleadores de categorías inferiores. Si bien Makhachev reconoció el talento de Topuria, también afirmó que para él no representaría una pelea significativa en este momento de su carrera. "Es un gran peleador, con grandes habilidades, pero no quiero darle la oportunidad. Es una buena pelea para él, para mí no es nada", agregó el ruso.

Islam Makhachev consiguió el título de peso ligero en octubre de 2022, al someter a Charles Oliveira, y desde entonces ha defendido su cinturón en tres ocasiones. De esas defensas, dos de ellas fueron contra Alexander Volkanovski, el campeón de peso pluma y el número dos en el ranking libra por libra en esos momentos.

Este es uno de los motivos que lo lleva a ser reticente a enfrentar a Topuria en este momento. Para Makhachev, una pelea contra el campeón de peso pluma no tiene el mismo peso en su carrera que otros desafíos más significativos. "Es una buena pelea para él, pero para mí no es nada", insistió, reiterando su intención de continuar buscando el doble campeonato, lo que lo llevaría a escalar a la división de peso wélter si las circunstancias lo permiten.

Aunque Makhachev y Topuria no se enfrentan en el corto plazo, la posibilidad de un combate entre ambos sigue siendo una incógnita. Si Topuria sigue ganando y consolidando su nombre, y si Makhachev logra asegurar un segundo cinturón, la pelea entre ambos podría convertirse en una de las más esperadas de la UFC en el futuro. Sin embargo, hasta que ambos peleadores lleguen a un acuerdo, el camino de ambos continúa por carriles separados, con el ruso buscando el doble campeonato y el georgiano luchando por consolidar su legado en la división de peso pluma.