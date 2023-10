Los tres bultos en la pierna de Fali que asustaron al mundo del fútbol: "No lo he visto en mi vida"

Fali dio el susto en el partido entre el Atlético y el Cádiz. El defensa pidió el cambio en el minuto 32 por culpa de unos problemas musculares en la octava jornada de LALIGA EA Sports 2023-2024. Lo más llamativo es que le salieron tres bultos cuanto menos abundantes que asustaron a todos los futbolistas. Fali explicó a DAZN que esos bultos no son de esta lesión y sí como consecuencia de otras roturas musculares fruto de grasa y pueden ser extirpados quirúrgicamente.

"Cuando lo he visto me ha impresionado, debe haber tenido lesiones importantes, yo he tenido roturas y no me han salido esos bultos. No lo he visto en mi vida", apuntaba Andrea Orlandi en pleno directo. El Desmarque afirma que son unos lipomas. "Una especie de bulto de grasa que no suele doler en líneas generales y que se mueve a la hora de presionarlos. Una anomalía por la cual Fali no pudo continuar, sin concretar a qué fueron debidos dichos bultos en su pierna", afirma un especialista de la clínica Mayo.

"Tiene como dos 'chichones' ahí que eso no es ni medio normal", comentaba el narrador Miguel Ángel Román. "Ha sido una merma lo de Fali. Es un líder y es un cambio que no teníamos previsto. Ha notado una molestia en el recto y antes de romperse hemos decidido hacer el cambio. Los bultos no son de hoy, son de hace tiempo, vienen de antiguas lesiones y no tienen nada que ver" , explicó Sergio tras el partido.