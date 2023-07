La UEFA deja a Osasuna fuera de la Conference League

A menos de 48 horas para que Osasuna protagonice el chupinazo que da comienzo a las fiestas de San Fermín, el Comité de Apelación de la UEFA ha decidido dejar a Osasuna fuera de la Liga Conferencia 2023-2024, según informa al club navarro en su página web, que anuncia que recurrirá al TAS por entender que se trata de "un grave atropello a sus derechos".

Según precisa Osasuna, los miembros del Comité de Apelación de la UEFA "no han tenido en cuenta las alegaciones presentadas por la entidad el pasado viernes y han reafirmado el dictamen inicial de los inspectores del Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA".

Los motivos por los que el Comité de Apelación ha decidido excluir a Osasuna serán trasladados a la entidad en los próximos días, pero ya este martes Osasuna subraya que "no comparte en absoluto el criterio de la UEFA ni la instrucción del caso llevada a cabo y lamenta el mensaje erróneo que UEFA envía al mundo del fútbol castigando a quien denuncia la corrupción y la persigue judicialmente".

Y concluye que "el Club Atlético Osasuna continuará desplegando todos los instrumentos legales a su alcance para plantar cara a la UEFA y poner fin a lo que considera un grave atropello a sus derechos".

El director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, fue muy contundente al referirse a la sanción de la UEFA que excluye a su equipo de participar en la Liga Conferencia y afirmó que no cree "en nada", que le da igual "lo que me digan, el término justicia aquí no sé cuál es". "Te dan ganas de dejarlo todo, el fútbol, directamente. Me entran dudas de todo. Al final somos un ejemplo para todos. Aquí hay gente que apostó su patrimonio para que este club superviviera. Te autodenuncias ante la policía y al final te castiga a ti, es un doble castigo, un poco surrealista", indicó Vázquez en tono serio durante la presentación de José Arnaiz.

Vázquez destacó el daño "a nivel de imagen" que están sufriendo: "es incalculable. La credibilidad se tarda mucho tiempo en tenerla, se pierde fácil. No están haciendo muchísimo daño, pero mucho". "Es una gestión anterior, vienen los nuevos gestores y somos un ejemplo para la mayoría del fútbol español. Nos ponen de ejemplo en Inglaterra, Estados Unidos, vamos a dar ponencias del modelo Osasuna y, de repente, después de conseguir lo máximo, te lo quitan", aseveró con contundencia. "Pensaba que era una broma, una noticia falsa. Nos lo hemos ganado en el campo, no creo que haya ningún tipo de dudas. Somos un ejemplo de gestión y no sé ni lo que va a pasar, pero estoy totalmente desapegado de cualquier decisión", finalizó con cierta resignación.