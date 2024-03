El último elogio de Ducati a Marc Márquez tras el comienzo del Mundial

Marc Márquez fue cuarto este domingo en la apertura del Mundial de Moto GP. El español avisó antes del estreno sobre algunos aspectos claves. "Creo que la diferencia entre la GP24 y la GP23 será más alta que la que hay entre la GP23 y la GP22", matizó. El piloto de Ducati se mostró feliz por la cuarta plaza y también por la estabilidad que mostró su moto. "Aún siento que no estoy sacando el máximo jugo a la moto", dijo. Desde Ducati no tardaron en elogiar al español. "Tendremos un motor que tendrá algunos caballos más que la temporada pasada. La aerodinámica de la moto cambiará bastante, con un carenado que será visiblemente muy diferente al que hemos usado en los últimos años. En el chasis, también hemos progresado...", aseguró el gurú Gigi Dall'Igna.

"Tenemos un motor mejor, con un poco más de potencia. Obviamente, después de diez años de un reglamento estable, es siempre difícil encontrar algún caballo más. Pero cada año lo intentamos y este año hemos logrado un buen conjunto de prestaciones. También con la introducción de nuevos combustibles, que son parte de este resultado. Llevamos ya más de un año probando con Shell nuevas especificaciones y estamos bastante contentos con el paso dado en prestaciones", decía Barana al respecto.

Hace unas semanas, Márquez confesó que había aprendido mucho de los errores del pasado. "Como has conseguido mucho en el pasado, la gente espera grandes cosas de ti, pero tú tienes que ser realista contigo mismo y con tu entorno sobre de dónde vienes y adónde quieres ir. Tiene que haber un camino trazado y va a haber piedras, pero son esos momentos los que te hacen madurar no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Ha sido un año en el que me ha tocado tomar decisiones que quizás me arrepienta en un futuro, no lo sé, pero han sido todas muy pensadas, muy meditadas y sobre todo ninguna tomada en caliente, algo que he aprendido también", zanjó.