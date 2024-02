La autocrítica más dura de Marc Márquez: "Tomé decisiones de las que quizás me arrepienta"

Marc Márquez siempre se caracterizó por ser sincero. El piloto español habló en DAZN y confesó un secreto sobre Alonso. "Una de las cosas que me enseñó Fernando es que al rival no tienes que menospreciarle, sino que ver sus puntos fuertes para prepararte mejor. Siempre ha sido uno de los pilotos que a su compañero de equipo o al rival lo ha intentado machacar, pero con respeto. Tanto en pista como fuera de ella y sabiendo a quién se estaba enfrentando", afirmó.

"Hasta que no lo vives, no sabes cómo afrontar esos momentos. Hubo épocas de todo, como en la primera lesión donde pensaba ‘quiero volver, quiero volver’ e incluso tenía ansiedad. Luego hubo la otra donde se da la vuelta a la situación y te das cuenta de que necesitas un descanso en el que pensar qué tengo que hacer para volver y qué tengo que hacer cuando vuelva", afirmó.

“Como has conseguido mucho en el pasado, la gente espera grandes cosas de ti, pero tú tienes que ser realista contigo mismo y con tu entorno sobre de dónde vienes y adónde quieres ir. Tiene que haber un camino trazado y va a haber piedras, pero son esos momentos los que te hacen madurar no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Ha sido un año en el que me ha tocado tomar decisiones que quizás me arrepienta en un futuro, no lo sé, pero han sido todas muy pensadas, muy meditadas y sobre todo ninguna tomada en caliente, algo que he aprendido también”, zanjó.