US Open: problemas para Djokovic, que tiene "tocado" el hombro izquierdo

Novak Djokovic avanza en el Abierto de Estados Unidos, pero tiene motivos para preocuparse. Venció al argentino Londero con muchos problemas (6-4, 7-6 [7/3] y 6-1) en la segunda ronda en un duelo en el que se vio obligado a solicitar la ayuda de los fisioterapeutas por unas molestias en el hombro izquierdo. "De la manera en que me dolió, sobre todo a mitad del primer set, no sé si hubiera podido acabar el partido sin la ayuda de los fisios", confesó el número uno del mundo. Se trata de un problema que arrastra desde hace unas semanas y que le dificulta sobre todo para el saque y el revés. "No es fácil jugar con estas sensaciones, no lo he experimentado mucho en mi carrera", prosiguió Nole. "Voy a tratar la lesión con médicos y en un par de días espero estar preparado para jugar lo más sano posible", insistió. Su próximo rival saldrá del vencedor entre su compatriota Lajovic y el estadounidense Kudla. Queda mucho torneo y si los dolores no disminuyen, Djokovic va a tener complicado poder defender la corona que conquistó el año pasado y sumar con ello su título número 17 de Grand Slam.

Federer, por su parte, también tiene que mejorar si quiere hacer algo en Nueva York. Pasó la segunda ronda ante Dzumhur dejándose de nuevo el primer set (3-6, 6-2, 6-3 y 6-4). Quizá todavía está mal anímicamente después de haber perdido la final de Wimbledon teniendo dos pelotas de partido con su saque. Espera rival entre el británico Evans y el francés Pouille.

Y entre las dudas de Djokovic y Federer está Nadal, el más contundente de los tres favoritos, aunque es verdad que sólo ha jugado un partido. Pero contra Millman se le vio suelto y agresivo, sin fisuras. Esta madrugada (del jueves al viernes a las 3:00, en Eurosport) se mide a Kokkinakis para confirmar esas sensaciones.