Usman Garuba vuelve a casa

A cinco días del estreno en los Juegos ante Australia, a las 11:00 de la mañana y en un estadio de fútbol en Lille, la España de Scariolo disputa el último partido de preparación. Será ante la también olímpica Puerto Rico en el WiZink Center (20:30, Teledeporte). El equipo culminará así una etapa que empezó el 6 de junio con la lista de 22 jugadores que comenzaron a preparar el Preolímpico de Valencia. Ese torneo fue desde el inicio el objetivo primordial y capital del equipo, que desarrolló sus primeros entrenamientos en Málaga antes de desplazarse a Madrid para seguir puliendo detalles, en un proceso donde el movimiento de efectivos fue constante debido a la incorporación progresiva de internacionales en función del cierre de las respectivas temporadas con sus equipos.

En ese escenario, España disputó su primer amistoso en el mismo escenario de hoy ante Italia sin Lorenzo Brown (84-87). Ante República Dominicana fue el último ensayo antes del Preolímpico (84-74). Ya en ese torneo, España derrotó en la primera fase a Líbano (59-104) y Angola (89-81). Se impuso en semifinales a Finlandia (81-74) y en la final superó a Bahamas (86-78).

Tras unos días de descanso, la concentración se retomó en Madrid y el pasado viernes hubo un amistoso contra Argentina en Guadalajara (76-72). Ahí fue decisivo Usman Garuba. El pívot de 2,03 colocó un tapón al que será su futuro compañero en el Real Madrid Facu Campazzo con empate a 72 y España terminó imponiéndose.

Garuba es el único de los internacionales que todavía no tiene de forma oficial equipo para la próxima temporada, aunque todo apunta a que su futuro volverá a estar ligado al club blanco con un contrato por cinco temporadas. El año pasado ya vivió una situación similar en el Mundial cuando terminó firmando por los Warriors, aunque su paso por la franquicia de San Francisco haya sido testimonial. Él asegura sentirse «mejor que nunca» y que su futuro inmediato «no está decidido y ya veremos qué pasa. Todavía no hay nada claro y ahora solo pienso en la selección».

Su papel en el equipo nacional resulta determinante para los planes defensivos de Sergio Scariolo. El seleccionador ha comprobado cómo Garuba tiene más que asumido su rol y su impacto en el equipo no deja de crecer. «Toda la intensidad que tengo y que muestro no sé si es bueno o malo, pero es algo que tengo interiorizado y no creo que pueda cambiarlo hasta dentro de mucho», aseguró después de la victoria ante la albiceleste.

Garuba regresará hoy a la que puede volver a ser su cancha en un partido que Scariolo afronta con el objetivo de cerrar la preparación sin problemas para afrontar en las mejores condiciones el debut olímpico ante un equipo tan potente como Australia.

Su posible regreso al Real Madrid ha sido también valorado por el que sería uno de sus compañeros en el juego interior, Walter Tavares. «Si viene Usman será importante para nosotros porque él puede hacer de los dos [en referencia a Ibaka] y de mí. Con su capacidad defensiva, yo me puedo dedicar solo por dentro y mi trabajo será mucho más fácil. Ayuda mucho con su energía», declaró el caboverdiano en el Diario de Las Palmas.