Victoria agónica de España ante Finlandia para seguir con el sueño olímpico (81-74)

España se jugará el billete para los Juegos Olímpicos ante Bahamas después de una victoria agónica ante Finlandia. El partido evidenció que para esta España llegar a París será más un éxito que una obligación. Porque la selección sufrió muchísimo ante un equipo de la clase media continental que estaba en Valencia si su estrella Markkanen. El excelente partido de Willy Hernangómez (28 puntos) en ataque y la notable aportación de Brown (15 puntos y 7 asistencias) y Aldama (15 puntos) acabaron con la encomiable resistencia nórdica.

En los despachos de la FEB, en las reuniones del cuerpo técnico y en las habitaciones de los propios jugadores había un comentario/consigna/certeza días antes de la incorporación a última hora de Lorenzo Brown a la concentración. "Con Lorenzo, el equipo es otra cosa". Lo demostró con su ausencia en el amistoso ante Italia, con su presencia en el ensayo ante Dominicana y con su liderazgo ante Líbano, Angola y después de un comienzo nervioso ante Finlandia. El base nacido en Georgia tiene una virtud fundamental y es que además de generar juego como nadie en esta España es capaz de descifrar los partidos. Porque el comienzo fue muy diferente al de Líbano y Angola. Brown no pudo con la defensa de los nórdicos y el ataque español vivió atascado el primer cuarto. A eso se sumaron cuatro pérdidas y España se encontró en la peor situación posible ante una selección que contaba con más de 2.000 hinchas en las gradas de Valencia.

Scariolo apostó por un quinteto de guerrillas para cambiar el ritmo en el que se movía el partido. Reclutó a Díaz, Brizuela, Rudy, Pradilla y Garuba. Menos centímetros que con Willy y Aldama, pero una intensidad que, desgraciadamente, con las dos torres no ha existido y lo peor es que parece que no va a existir. Finlandia se pasó sin anotar los primeros cinco minutos del segundo cuarto y sólo fue capaz de sumar diez en todo el segundo parcial. Al trabajo atrás se sumó López-Arostegui. Con esfuerzo y los detalles de Brizuela en ataque, la selección arregló lo del primer cuarto. Y Brown se encargó de sacar brillo al equipo cuando regresó a la pista. Como no había podido alimentar a sus compañeros decidió tomar la iniciativa en ataque y anotar por su cuenta. Y su ritmo, sin necesidad de vértigo alguno, empezó a producir desde cualquier posición. Sumó 11 puntos que permitieron a España empezar a sentirse superior antes del descanso.

La superioridad no terminó de confirmarse porque se cumplió uno de los temores que tiene Scariolo con la versión digamos titular del equipo. El seleccionador considera, con razón, que de nada sirve ser un portento anotador si el trabajo atrás no acompaña de la manera debida. Y eso fue lo que sucedió tal cual en el tercer cuarto. España buscó a Willy y lo encontró con insistencia. Entre él y Aldama anotaron 18 puntos, pero lo que pareció una escapada (50-41) no se consumó porque el trabajo atrás no hizo sufrir a los finlandeses. Comenzaron a anotar de tres (5/8 en el tercer cuarto) y llegaron al último tramo en ventaja (56-59).

La alarma sonó en el comienzo del último cuarto (56-61). Para sofocar el incendio apareció Alberto Díaz, el undécimo jugador en la rotación. El base de Unicaja anotó dos triples, robó un balón y dio una asistencia que dieron oxígeno al equipo. Los finlandeses mantuvieron la puntería exterior mostrada en el tercer cuarto y España respondió con Llull y Aldama. Con todo por decidir a menos de tres minutos del final, Scariolo apostó por los clásicos (Llull y Rudy) y el talento (Brown, Aldama y Willy). Y la apuesta funcionó. Brown, Willy y Aldama sumaron y a Finlandia se le agotó la munición. España estará donde debía. Bahamas es el último obstáculo antes de los Juegos de París.

81. España (17+21+18+25): Brown (15), Llull (5), López-Arostegui (0), Aldama (15) y Willy (28) -quinteto titular- Núñez (0), Brizuela (8), Rudy (3), Garuba (0), Pradilla (0) y Díaz (7).

74. Finlandia (20+10+29+15): Maxhuni (11), Valtonen (3), Jantunen (13), Grandison (8) y Nkamhoua (6) -quinteto titular- Salin (0), Little (6), Madsen (8), Gustavson (15) y Muurinen (4).

Árbitros: Kozlovskis (Let), Batista (Pur) y Burns (EE. UU.). Sin eliminados.

Incidencias: 6.750 espectadores en La Fonteta.