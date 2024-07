España se pone seria y estará en los Juegos Olímpicos de París (86-78)

España estará en París y Rudy, que no pudo evitar las lágrimas, podrá presumir de sextos Juegos Olímpicos. La selección derrotó a Bahamas en la final del Preolímpico con el partido más consistente de un grupo al que no se le pueden pedir milagros dentro de tres semanas, pero al que sí cabía exigir meterse en la cita olímpica en un torneo en el que estaban recordemos Angola, Líbano, Polonia, Finlandia y Bahamas. Enfrente en la final se encontraba el equipo caribeño al que los chicos de Scariolo consiguieron plantear un partido incómodo. La defensa fue consistente y un combinado que promediaba más de 90 puntos por partido se quedó en 78. Será la décimo cuarta presencia olímpica de la selección masculina que no falla en los Juegos desde Atlanta'96.

Sergio Scariolo lanzaba una advertencia antes de empezar: "Nos hemos guardado algo y todas nuestras grandes victorias se han caracterizado por una gran prestación defensiva. Cuando todo el mundo ha dado un paso adelante y se ha alcanzado un nivel al menos correcto en defensa ha sido cuando hemos logrado cosas". Y España fue capaz de dejar a Bahamas en 17 puntos en cada uno de los dos primeros cuartos y 22 en el tercero. Eric Gordon, Buddy Hield y DeAndre Ayton son tres jugadores con nombre en la NBA, pero tampoco se trata de que enfrente estuvieran la mejor versión de Stephen Curry, LeBron James y Kevin Durant. España tuvo controlados en los dos primeros cuartos a las estrellas caribeñas y cuando pudo correr descubrió la mejor forma de hacerles daño.

Buena parte de culpa de ese descubrimiento la tuvo Usman Garuba. El pívot, que sigue pendiente de encontrar equipo para la próxima temporada, imprime un nivel de energía que el equipo agradece porque le permite encontrar otra forma de jugar más allá del talento de Willy y Aldama. Garuba mandó por dentro, corrió, fue agresivo y se encargó de cambiar la dinámica del choque cuando Bahamas dominaba (17-23). Al trabajo atrás y la velocidad se sumó bien avanzado el segundo cuarto Lorenzo Brown. El "de Albacete" no empezó bien. Falló sus cuatro primeros lanzamientos de dos, tiros sencillos, pero cuando volvió a pista se desató. Anotó tres triples sin fallo en 94 segundos. A su puntería se sumó una de las mandarinas de Llull y Bahamas se encontró en una situación inédita en todo el Preolímpico (42-31).

El nivel de intensidad de España no bajó con los titulares y la producción ofensiva se mantuvo. Eso significaba que el peso del trío anotador de los caribeños seguía sin resultar determinante y en el equipo nacional todos aportaban. Por eso las diferencias se fueron por encima de los diez puntos (61-47). Y así se mantuvieron durante el tramo final porque España siempre encontraba alguien en ataque. Brown, Llull, Aldama, Brizuela, Garuba... la anotación estuvo repartidísima a diferencia de lo que sucedió ante Finlandia. La defensa estuvo al nivel de la de hace dos años en el Eurobasket y con un trabajo así atrás era imposible que tres jugadores de la clase media de la NBA pudieran derribar a un equipo pese al desesperado arreón final. El billete para los Juegos era un hecho. A partir del día 27 en París ya será otra historia. Allí, en la primera fase, esperan Australia, Canadá y Grecia. Nada que ver con lo vivido en Valencia.

86. España (17+25+23+21): Brown (18), Llull (7), López-Arostegui (2), Aldama (12) y Willy (15) -quinteto titular- Díaz (0), Brizuela (9), Garuba (10), Rudy (9) y Pradilla (4).

78. Bahamas (17+17+22+22): Nairn (0), Gordon (15), Hield (19), Munnings (10) y DeAndre Ayton (17) -quinteto titular- Edgecombe (12), Miller (0), Hunter (0), Burrows (2) y Smith (3).

Árbitros: Kozlovskis (Let), Batista (Pur) y Krejic (Esl). Sin eliminados. Técnica al banquillo español.

Incidencias: 9.000 espectadores en La Fonteta.