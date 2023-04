El vergonzoso tuit de Jota Jordi sobre Bernabéu que he tenido que borrar

Los pagos del Barcelona a Enríquez Negreira no tienen explicación del Barcelona, pero sí muchas repercusiones que llegan hasta Franco y el Real Madrid, porque es la táctica que ha utilizado Laporta, para ver si eso le funciona. Se supone que en la reunión de LaLiga ha dado explicaciones, pero no ha convencido mucho, así el Barcelona emitió un comunicado en el que señala que "las dudas" que puedan tener los clubes de Primera y Segunda División, después de las explicaciones que dio este miércoles el presidente de la entidad azulgrana, Joan Laporta, en la asamblea extraordinaria de LaLiga sobre el 'caso Negreira', serán contestadas en sede judicial.

Pocas horas después de concluir la reunión de la patronal del fútbol español celebrada en Madrid, el club catalán subrayó que "el presidente, por respeto y cortesía a los clubes profesionales, ha dado las explicaciones oportunas" sobre los pagos millonarios de la entidad al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira.

El comunicado precisa: "Por respeto a la administración de justicia, (Laporta) ha manifestado que las aclaraciones y dudas que puedan tener LaLiga o los clubes después de sus explicaciones serán debidamente contestados en sede judicial, donde LaLiga ya se encuentra personada".

El Barça hizo pública su valoración sobre la asamblea extraordinaria de LaLiga para tratar el 'caso Negreira' después de la rueda de prensa que ofreció el presidente de LaLiga, Javier Tebas, una vez terminada la reunión entre los representantes de los clubes de Primera y Segunda División.

En su comparecencia, Tebas aseguró que Joan Laporta "no ha aclarado nada" sobre los pagos hechos por el club al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros mientras ocupaba este cargo y "la mayoría de los clubes no los han entendido". Tebas explicó que Laporta ha explicado "que no pretendían comprar árbitros y tampoco influir" y señaló que él no piensa que haya habido compra, aunque si hay un indicio de que querían influir en algo. "No han convencido y esto seguirá adelante donde corresponda, en España en los juzgados, y en la UEFA", dijo tras apuntar que la personación de LaLiga en el procedimiento abierto por el juzgado de Barcelona "no es un tema de Javier Tebas sino de LaLiga y su Comisión Delegada".

El terrible mensaje de Jota Jordi

Eso va por un lado, lo de Franco, por otro. Ha sido Jota Jordi, el colaborador de El Chiringuito quien ha vuelto con el tema, con un tuit contra Santiago Bernabéu, que después ha borrado. Pero ya era tarde. "Era el equipo de Franco y su estadio todavía lleva el nombre de un Cabo Franquista, q ocupó y asesino a gente en Catalunya. Santiago Bernabéu", decía el tuit.

Antes de borrarlo, quiso aclararlo: "Aclaro q me refiero a la división 150 q ocupó y asesino a la cual él se alistó voluntariamente". Después, se ha puesto a comentar el Bayern-Manchester City de la Champions