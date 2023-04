Las preguntas sin responder de Joan Laporta en su comparecencia por el "caso Negreira"

La comparecencia de Joan Laporta ante los medios de comunicación era tan esperada como esperado era que después de ella poco nuevo se iba a aclarar. «El Barcelona no ha cometido ningún delito y no ha realizado nunca ninguna actuación que tuviera como finalidad alterar la competición y obtener ventajas deportivas», afirmó el presidente, y justificó los pagos a la empresa de Enríquez Negreira, quien entonces era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, en que eran a cambio de «informes técnico-deportivos de los que hay facturas, vía transferencia, que han quedado reflejadas, han pasado las revisiones fiscales pertinentes...» «Nunca ha habido un acto de ocultación, que sería lo que haría alguien que ha hecho algo irregular», añadió. Mostró 629 de ellos y 43 cds y dijo que eran «útiles y bien elaborados».

¿Qué papel tenía Enríquez Negreira?

Pero todos esos informes los hizo Javier Enríquez, el hijo de Enríquez Negreira, que no está investigado en la causa. Corresponden a la etapa 2014-18, el resto están destruidos porque «este tipo de información se destruye cada cinco años». En ningún momento quedó claro cuál era la labor que tenía Enríquez Negreira [las empresas a las que pagaban estaban a su nombre] ni en qué consistían esos «informes orales» de los que habló en su declaración el propio Enríquez Negreira. Ese misterio, que en realidad es el quid de la cuestión, tendrá que aclararse en el juicio. ¿Cuál era entonces la labor de Negreira padre? «Entiendo que la relación paterno-filial influye. La experiencia del padre podía influir en estos servicios, pero no validemos la hipótesis de que el señor Negreira como vicepresidente del Comité a través de la designación influía y alteraba la competición deportiva porque no tenía capacidad para ello. Siempre he tenido entendido que el que prestaba los servicios era el hijo». Sí se paró Laporta a comentar la frase que Negreira dijo a la agencia tributaria: «Me pagaban para que todo fuera neutral». «Después añade que nadie del club le indicó eso, que era una hipótesis personal», aclara el presidente.

¿Recibieron los informes los entrenadores?

Laporta y el club, por tanto, ligan su defensa a decir que pagaban por informes que hacía el hijo de Negreira y justifican los 7,3 millones en que «se contextualice, porque la cantidad puede parecer extraordinaria, pero este dinero se ha pagado durante 18 años». Otro asunto importante era aclarar por qué durante el último año del primer mandato de Laporta se pagó más a la empresa de los Negreira: «Porque hubo más estudios de scouting, para el filial y para competiciones internacionales como la Copa Confederaciones. Esto eran informes de jugadores, de los árbitros sólo se pidieron a nivel de España. Si se hacen más informes, se paga más», dijo Laporta. En el aire quedó por qué muchos de estos informes parece que no llegaron a los entrenadores de los equipos, según se desprende de las declaraciones de algunos: «Yo como presidente no entro en este tipo de detalles. En mi etapa, el tesorero, el vicepresidente económico y el deportivo conocían estos informes y los enviaban a la secretaría técnica del primer equipo y del filial. Todo esto quedará aclarado en el proceso judicial», continuó Laporta, que no ve conflicto moral en estar pagando a una empresa del vicepresidente de los árbitros durante 20 años, con cuatro presidentes: «El principal prestador de los servicios era el hijo, y además Enríquez Negreira no tenía capacidad para alterar resultados. Venía de atrás [de la época de Gaspart], consideramos que era importante mantenerlo, estaba documentado, era de calidad por una persona documentada, y veíamos que no era incompatible con la ética deportiva».

Tampoco se le preguntó por qué se prescindió de los servicios de Enríquez Negreira justo cuando dejó de ser vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, pero eso sucedió en la época de Bartomeu como presidente, así que no le corresponde a él responder.

Al ataque

Después de la defensa, o entre medias, Laporta también pasó al ataque, como se esperaba. Si no hay nada de nada, ¿por qué la Fiscalía abrió una investigación y está judicializado? Aquí Joan Laporta sacó su catálogo de enemigos. Golpeó duro a Javier Tebas, presidente de LaLiga, cuya actitud considera «irresponsable y poco profesional» por dar credibilidad a algunas hipótesis y no esperar al juicio; se quejó de que el Real Madrid se haya presentado como acusación particular: «Es el equipo del régimen por su cercanía al poder político, económico; y los árbitros siempre le han beneficiado, como todos sabemos. Durante 70 años la mayoría de los presidentes de los Comités de Árbitros han sido ex socios del Madrid o ex jugadores o ex directivos, que con esto se persone como perjudicado deportivamente en el mejor periodo de la historia del Barcelona me parece un ejercicio de cinismo. Y lo que confío es que en este juicio se los podrá desenmascarar». Incluso habló de algunas «esferas de poder que no soportan que el Barça muestre su catalanismo al mundo y han visto la oportunidad de cargarse una de las imágenes identitarias del catalanismo más fuerte como es el Barça».

Eso sí, alabó la «prudencia» de la Federación, del CSD y de la UEFA, que «no se ha dejado engañar por Tebas». Este organismo está investigando al Barça y podría dejarlo sin jugar la Champions: «Creo que no sancionará, sería algo sin precedentes. UEFA sabe que las hipótesis son falsas».