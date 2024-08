La Vuelta: diez años esperando el relevo de Contador

La Vuelta sabe escoger los escenarios y Lisboa es el gran decorado para la salida de la Vuelta 2024. Un anuncio de lo que espera en los siguientes 22 días, dos de ellos de descanso. Una carrera aparentemente sin dueño y abierta a romper el maleficio que hace que ningún español la haya ganado desde que Alberto Contador vistiera el maillot rojo en Santiago de Compostela en 2014. Diez años han pasado y siete desde la retirada de Alberto, pero hay cosas que no cambian. «La Vuelta 24 va a estar llena de imágenes espectaculares. Por eso queríamos aprovechar lo mejor que tiene Lisboa, que es una ciudad absolutamente monumental, saliendo desde el Monasterio de los Jerónimos, una de las maravillas de la humanidad», asegura Javier Guillén, el director de la carrera.

Cuando Alberto Contador ganó su última etapa en el Angliru, Enric Mas era un debutante que le ayudó en la subida, el ciclista criado en su fundación y al que señaló como heredero.

Siete años después las expectativas no se han cumplido, a pesar de lo que apuntó en 2018, cuando fue segundo en la general y ganó una gran etapa en Andorra. Tanto ha cambiado su carrera que en el Tour modificó su estilo y se dedicó a atacar en busca de alguna etapa.

Pero eso fue sólo un «descanso». «No me ha cambiado mucho respecto a hacer la general de la Vuelta. No cambia nada, fue un ‘‘impasse’’ que tuve que hacer en el Tour, pero empiezo la Vuelta y no cambia nada», reconoce Enric, que se presenta de nuevo como el líder de Movistar para la carrera a pesar de que en Francia pareciera disfrutar más sobre la bicicleta que en otras grandes vueltas. «No me he divertido mucho en las primeras dos semanas. Al salir del hotel tenía dolor de patas. En la última semana pudimos dar la vuelta y meterme en fugas, pero lo que me gusta es hacer generales», dice.

Del Tour llega también Carlos Rodríguez cargado de incertidumbre. «Es la primera vez que hago esto de correr dos grandes seguidas. No sé cómo llego, después del Tour me lo tomé con calma para recuperar y volver poco a poco a los entrenos. Ahora estoy bien, pero hasta que empiece la carrera no lo voy a saber», asume.

«En la última semana estuve enfermo y no me podía exprimir todo lo que quería. Eso me dejó con ganas y esa espinita me la puedo quitar aquí», afirma. «Sé lo que es enfrentarme a una gran Vuelta y he mejorado en lo físico. Con suerte eso me va a ayudar a obtener un mejor resultado», añade antes de su segunda participación en la carrera española.

Sonriente y motivado llega Mikel Landa, la tercera de las opciones españolas. O la primera, después de su rendimiento en el Tour. «Me gustaría estar cerca del podio y pelear alguna etapa», reconoce. Aunque asume que ganar la Vuelta «son palabras mayores».

Pero el favorito sigue siendo Primoz Roglic, que ha ganado tres Vueltas y busca la cuarta para igualar a Roberto Heras. El esloveno es uno de los tres ciclistas en la salida que ha ganado alguna grande. A las tres Vueltas añade un Giro. Y podían ser cuatro las carreras españolas ganadas si el año pasado no hubiera coincidido en el mismo equipo que Sepp Kuss, el ganador en Madrid.

«La Vuelta es especial para mí, porque es la carrera donde me siento más en casa. No hay días fáciles y siempre hay un desafío que superar», reconoce el estadounidense con residencia en España. Este año no tiene competencia dentro del Visma, como la temporada pasada. Vingegaard no participa y Roglic corre en el Bora Red Bull. Kuss, además lleva el dorsal número 1. El orgullo del campeón.

El otro ciclista que ya ha ganado una grande es Nairo Quintana, vencedor del Giro y de la Vuelta, aunque regresa sin demasiadas ambiciones en principio después de no haber corrido la temporada pasada. «Nuestro líder indiscutiblemente es Enric y nos vamos a dejar el pellejo todos por él para llevarlo lo mejor posible y tenerlo acompañado», advierte.

En la carrera falta Juan Ayuso, después de su desencuentro con Pogacar y con el UAE durante el Tour. El líder del equipo de Matxin es Joao Almeida, un corredor que comienza en casa y que aspira a subir al podio por primera vez en la Vuelta. Ya fue tercero el año pasado en el Giro. «Es uno de los grandes candidatos a ganar», dice su compatriota Nelson Oliveira, aunque del Movistar Team.

La Vuelta este año presenta una estructura circular. Comienza con una contrarreloj individual por las calles de Lisboa y acaba con otra por las calles de Madrid con salida en el Distrito Telefónica de Las Tablas y llegada al edificio histórico de la compañía en Gran Vía.

Entre medias apenas hay terreno para el descanso y para los esprinters. Ya en la cuarta etapa los ciclistas tendrán que afrontar la subida al Pico Villuercas en Extremadura. Un aperitivo de lo que vendrá después. Pajares y el Cuitu Negru antes del segundo día de descanso. Los Lagos de Covadonga y el Picón Blanco, en la última semana.

Esa etapa, la del Picón Blanco, es una de las que tiene marcadas Mikel Landa, que sonríe más que nunca con la esperanza de suceder a Contador.