Xavi, 20 alineaciones distintas en 20 partidos esta temporada: "En el fútbol moderno no hay once tipo"

"No habrá once tipo, ya te lo avanzo", decía Xavi tras ganar al Oporto, con una buena segunda parte después de varios partidos de dudas. "Hoy no han jugado futbolistas muy importantes para mí: Lamine, Fermín, Balde, Christensen, Sergi Roberto, Marcos... En el fútbol moderno no hay once titular, hay quince o 16 futbolista que pueden jugar. El jugador tiene que entender, que puede tener media hora, diez minutos, noventa... Y que hay partido cada tres o cuatro días. Necesitamos a todos», añadía el entrenador del Barcelona. Ancelotti ha dicho algo parecido, refiriéndose a que puede ser tan decisivo o más el que entra en la segunda parte, especialmente ahora con cinco cambios, que el que salga desde el inicio.

20 alineaciones distintas

Los entrenadores tienen que decir estas palabras para que toda la plantilla esté metida en la dinámica de grupo, es un poco la parte psicológica de su trabajo, pero también hay una parte de verdad, y así lo reflejan los hechos. Claro que hay unos jugadores más titulares que otros, pero en lo que llevamos de temporada, que son 20 partidos en el caso del Barça, Xavi no ha repetido once. Estuvo a punto de hacerlo contra el Atlético (iban a jugar los mismos que contra el Oporto), pero la lesión postrera de Iñigo Martínez lo impidió.

Calendario, lesiones...

Precisamente las lesiones, hilando con la acumulación de partidos a la que se refería el técnico catalán, son uno de los motivos que le han impedido jugar dos días con los mismos hombres de arrancada. También han ido variando los estados de forma o algún cambio de sistema como en la segunda jornada contra el Cádiz. Y luego están las cargas de trabajo y los descansos, consecuencia de todo lo anterior. Así, por ejemplo, futbolistas como Oriol Romeu empezaron siendo titulares y últimamente lo hacen desde el banquillo. Balde ha perdido algo de presencia en el lateral zurdo, donde ha actuado Cancelo; e Iñigo Martínez, que no pudo empezar el curso por estar en la enfermería, dispone ya de muchos minutos. Respecto a las lesiones, cuando cayó Lewandowski, Ferran Torres tomó más peso en tiempo y goles, lo mismo que Fermín López, que ha hecho un trabajo extraordinario en momentos duros sin Pedri y De Jong. Lamine Yamal también jugó más cuando Raphinha ha estado expulsado o lesionado y el equipo azulgrana empezó la Liga sin Joao Félix y Cancelo.

Ter Stegen, Cancelo, Gündogan y Lewandowski

Por líneas, Ter Stegen sigue siendo el portero más usado (1.530 minutos) por Xavi, aunque ahora estará dos o tres meses recuperándose; Cancelo es el defensa más utilizado (1.415) pese a incorporarse a finales de agosto. Solo en el primer partido contra Osasuna comenzó en el banquillo (apenas llevaba dos días en el equipo) y en Liga únicamente fue sustituido contra el Real Madrid (en Champions contra el Amberes y el Oporto). En el centro del campo es Gündogan quien más protagonismo acumula (1.666), siendo además el futbolista que más ha jugado con Xavi. Ha participado en los 20 partidos, aunque dos veces (Betis y Rayo, el día de las rotaciones tras los compromisos internacionales) salió solo en la segunda mitad y en otras dos le han cambiado, pero ya en la recta final (cuatro minutos ante el Villarreal y once contra el Getafe). En ataque es Lewandowski (1.322) el más fijo, pese a la lesión de tobillo que le dejó tres encuentros fuera.

Todos los onces de Xavi

LIGA

Getafe

Ter Stegen, Araujo, Koundé, Christensen, Balde, Oriol Romeu, De Jong, Gündogan, Pedri, Raphinha, Lewandowski.

Cádiz

Ter Stegen, De Jong, Christensen, Koundé, Lamine, Oriol Romeu, Gündogan, Balde, Pedri, Gavi, Lewandowski.

Villarreal

Ter Stegen, Sergi Roberto, Koundé, Christensen, M. Alonso, Oriol Romeu, De Jong, Gündogan, Lamine Yamal, Gavi, Lewandowski.

Osasuna

Ter Stegen, Sergi Roberto, Koundé, Christensen, Balde, Oriol Romeu, De Jong, Gündogan, Gavi, Lamine Yamal, Lewandowski.

Betis

Ter Stegen, Cancelo, Koundé, Christensen, Balde, Oriol Romeu, De Jong, Gavi, Joao Félix, Ferran Torres, Lewandowski.

Celta

Ter Stegen, Cancelo, Koundé, Christensen, Marcos Alonso, Romeu, De Jong, Gündogan, Joao Félix, Raphinha, Lewandowski.

Mallorca

Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Iñigo Martínez, Balde, Oriol Romeu, Gündogan, Gavi, Joao Félix, Raphinha, Lewandowski.

Sevilla

Ter Stegen, Cancelo, Koundé, Christensen, Balde, Oriol Romeu, Gündogan, Gavi, Raphinha, Joao Félix, Lamine Yamal, Lewandowski.

Granada

Ter Stegen, Cancelo, Koundé, Christensen, Balde, Oriol Romeu, Gündogan, Gavi, Fermín López, Joao Félix, Lamine Yamal, Ferran Torres.

Athletic Club

Ter Stegen, Cancelo, Christensen, Iñigo Martínez, Balde, Oriol Romeu, Gündogan, Gavi, Fermín López, Joao Félix, Ferran Torres.

Real Madrid

Ter Stegen, Araujo, Christensen, Iñigo Martínez, Balde, Gündogan, Gavi, Fermín López, Joao Félix, Cancelo, Ferran Torres.

Real Sociedad

Ter Stegen, Araujo, Koundé, Iñigo Martínez, Balde, Gündogan, Gavi, Fermín López, Joao Félix, Cancelo, Lewandowski.

Alavés

Ter Stegen, Araujo, Koundé, Iñigo Martínez, Cancelo, Gündogan, Fermín López, Pedri, Joao Félix, Lamine Yamal, Lewandowski.

Rayo

Ilaki Peña, Cancelo, Christensen, Iñigo Martínez, Balde, Oriol Romeu, De Jong, Ferran Torres, Pedri, Lamine Yamal, Lewandowski.

Atlético

Iñaki Peña, Koundé, Araujo, Christensen, Cancelo, De Jong, Gündogan, Pedri, Joao Félix, Raphinha, Lewandowski.

CHAMPIONS

Amberes

Ter Stegen, Cancelo, Koundé, Christensen, Balde, Romeu, Gungogan, Gavi, De Jong, Joao Félix, Raphinha, Lewandowski.

Oporto

Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Koundé, Balde, Romeu, Gündogan, Gavi, Joao Félix, Lamine Yamal, Lewandowski.

Shakhtar

Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Iñigo Martínez, M. Alonso, Oriol Romeu, Gündogan, Fermín López, Joao Félix, Lamine Yamal, Ferran Torres.

Shakhtar

Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Christensen, M. Alonso, Romeu, Gündogan, Gavi, Raphinha, Ferran Torres, Lewandowski.

Oporto

Iñaki Peña, Araujo, Koundé, Iñigo Martínez, Cancelo, De Jong, Gündogan, Pedri, Joao Félix, Raphinha, Lewandowski.