El Barça gana al Oporto gracias a Cancelo y Joao Félix (2-1) y vuelve a los octavos de Champions tres años después

El Barcelona ganó su primera "final" del curso, derrotó al Oporto (2-1, aquí puede ver el minuto a minuto y la ficha del partido) y vuelve al lugar del que nunca debió salir: los octavos de final de la Champions. Pero no lo hizo sin sufrimiento. Parecía perder el color y el aliento cuando el remate cruzado de Pepé se marchó a la red. Tuvo un punto de suerte el Oporto en la jugada porque hubo tres rebotes hasta que llegó al extremo, pero no fue casualidad que todos se los llevaran los portugueses. En el último, De Jong se quedó parado y no arrancó, mirando el número "11" de su verdugo. Una jugada mal defendida que premiaba los buenos minutos que estaban teniendo los lusos tras un comienzo de partido algo insulso en las áreas.

Con mucho equilibro, faltaban ocasiones claras, pero no intensidad ni alternativas. La presión del Oporto hacía mucho daño al Barça. Bajaba De Jong a la base para empezar las jugadas, pero el neerlandés no encontraba camino a través del pase, sólo con alguna conducción. No había conexión con Pedri ni con Gündogan, sí algo más con Raphinha a la carrera. Los "dragones", en cambio, encontraban a sus jugadores del centro del campo: Eustaquio, Galeno, Varela, Pepé... Que activaban a los hombres de ataque Teremi y el peligrosísimo Evanilson.

Otra vez con el marcador en contra

Llegó el gol y Araujo pedía cabeza a sus compañeros. Xavi intentaba animar a los suyos y daba instrucciones a Pedri. Otra vez iba a remolque en un partido el Barça, y es para hacérselo mirar, pero en esta ocasión apenas fueron un par de minutos, porque Cancelo encontró espacios en el carril izquierdo, esquivó con facilidad a un blando Joao Mario y remató de maravilla cruzado.

Fue un alivio para los españoles empatar tan rápido. La reacción al golpe fue buena y después Joao Félix y sobre todo Pedri y Raphinha tras una pifia de Diogo Costa perdonaron el segundo quizá en los mejores minutos del Barcelona hasta ese momento. También Iñaki Peña tuvo que hacer un paradón al remate de Varela. Hubo alternancia, y eso no suele ser un buen negocio para Xavi y los suyos, que buscan más control. El mayor peligro era en la recuperación después de la presión, en ambos bandos.

Tuvo el Barcelona un buen regreso de los vestuarios. En menos de diez minutos Joao Félix ya había rematado más veces que en toda la primera parte, una de ellas además al larguero, cuando apenas habían pasado unos segundos de la reanudación. El portugués lleva muchas semanas negado, pero no se puede decir que no lo intente una y otra vez. A su lado estaba esta vez su compatriota Cancelo y entre los dos portugueses destrozaron a sus paisanos. El Oporto había vuelto a amenazar, pero en defensa tuvo un pequeño agujero en el lateral derecho, el lugar por el que encajó los dos goles. El segundo fue una delicia, pura calidad, con las paredes entre los dos Joaos, una especie de "pick and roll" de baloncesto para que el extremo mandara a la red al final el pase del lateral. A pie cambiado, Cancelo firmó un partido espléndido y parece que le pone las cosas difíciles al despistado Balde.

Por fin consiguió el Barça quitarse la sensación de incomodidad y tuvo un rato en el que jugó más a lo que quiso. Se vio algo más a Pedri, a Gündogan, encadenaban pases... Fue un rato para cerrar el encuentro y no lo hizo. El tiempo jugó en su contra en el sentido de que el Oporto iba a volver. Hicieron falta todavía un par de acciones defensivas de Araujo y otra parada de Iñaki Peña para asegurar el resultado. También Raphinha, Ferran y Lewandowski perdonaron oportunidades claras. Volvía el partido a estar peligroso. Le sigue faltando fútbol al Barcelona, pero no fe y sudor y con ellos vuelve a octavos de la Champions.