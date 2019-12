Plan de finde: partida con los colegas conectados, Netflix y la cena que traerá Glovo! El domingo, fútbol en casa. Ninguna visita al bar. La canción bandera de Gabinete Caligari ya no suena. Las historias amor ya no se amasan frente a una barra sino en las app de citas. El año pasado, otra vez, cerraron 1.124 bares en la piel de toro. España, el país de los bares por excelencia lo es un poco menos. Así lo indica el último Anuario de Hostelería de España 2019. En 2018, han mantenido prácticamente el ritmo de caída del año anterior, que en los últimos años se ha suavizado y no llega al 1%, sumando en ese año 183.306 establecimientos (1.124 menos que el año anterior). No obstante, los bares suponen algo más del 58% de los establecimientos del conjunto del sector hostelero y, como en años anteriores, a pesar de descender en número, su producción aumentó de forma moderada (un 0,2%) hasta los 36.289 millones de euros.

Pese a todo, la hostelería española es una de las industrias más potentes del país. En 2018, volvió a superar el año pasado los 300.000 establecimientos (314.311 registrados), los cuales emplearon a 1,7 millones de trabajadores. Este sector cerró el año con una facturación de 123.612 millones de euros, lo que representa un 6,2% del PIB nacional. Los bares siguen siendo los reyes del sector por muchos que cierren.

De los más de 300.000 establecimientos que registró la hostelería española en 2018, cerca de 35.000 corresponden al alojamiento, mientras que los establecimientos de restauración son los que más representación tienen, con cerca del 90% del total, o lo que es lo mismo, 280.000 locales. Esta última cifra supone 1.857 establecimientos más que en 2017 (un incremento del 0,7%). Este crecimiento es algo más suave del que tuvo lugar en 2017, lo que se debe a la evolución positiva de los restaurantes y los establecimientos de colectividades y catering, mientras que los bares, que son los más numerosos, volvieron a reducir su censo. En total, la producción del subsector de restauración aumentó un 2,4%, con cerca de 94 mil millones de euros.

La hostelería aporta el 6,2% al PIB español: un 4,7% procede de la restauración y un 1,5% del alojamiento

Entre las conclusiones de este informe destaca que la hostelería es una de las ramas productivas de la estructura de la economía española con un importante peso en el PIB, el cual ha conseguido conservar a lo largo de los años. Según las revisiones de la contabilidad nacional del INE, la aportación de la hostelería a la economía española en 2018 se sitúa en el 6,2%, del cual un 4,7% procede de los servicios de restauración y un 1,5% del alojamiento. A pesar del crecimiento en la facturación, esto supone una bajada en peso porcentual con respecto al 7,2% que aportaba al PIB en 2017, debido al reajuste de las diferentes actividades y al mayor control de la economía sumergida.

El sector hostelero ha experimentado un crecimiento más moderado que el del año anterior, continuando con la tendencia de 2017, aunque la evolución se ha mantenido en positivo. Así, el conjunto de la hostelería facturó 123.612 millones de euros, un 2,4% más que el curso precedente.

1,7 millones de trabajos entre bares, restaurantes y hoteles,

Por su parte, el empleo ha vuelto a batir récord, alcanzando los 1,7 millones de trabajadores contratados en hostelería, esto es 71.000 más que en 2017. El máximo de empleo se alcanzó en los meses de mayor afluencia turística (julio y agosto), superando por primera vez la cifra de 1,8 millones de trabajadores.

“Las cifras demuestran la importancia que tiene el conjunto de establecimientos de restauración y alojamiento que conforman el sector de la hostelería para el turismo y la economía de nuestro país, por su importante contribución al PIB nacional, el elevado número de puestos de trabajo que crea y por el papel clave que protagoniza en el desarrollo turístico”, ha señalado José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España en la presentación del anuario. Y es que “a pesar de los diferentes ciclos económicos que hemos atravesado y la pujanza de las nuevas actividades económicas, ha demostrado que sigue manteniendo su aportación a la riqueza nacional”, ha concluido.

El grupo de colectividades y catering aumentó al mismo ritmo que los restaurantes, un 3,1%, y ya supone algo más de 17.000 locales. La producción de esta rama de actividad aumentó un 3,8% respecto a un año atrás, hasta un total de 10.326 millones de euros.

Récord de generación de empleo

La media de empleo alcanzado en hostelería respecto al conjunto de la población ocupada española llega al 8,8% en 2018. La hostelería se mantiene así en tercera posición en empleo, sólo por detrás del conjunto de la industria (12,8%) y el comercio (15,6%).

En concreto, el conjunto del sector de la hostelería ha superado 1,7 millones de trabajadores ocupados en 2018 de los 19,3 millones de toda la economía del país. Esto supone 71.000 trabajadores más que en 2017, de los cerca de 503.000 generados por el conjunto de la economía nacional, según los datos de ocupación de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. Esta ocupación representa una variación anual del 4,3%, por encima del aumento de la media nacional (2,7%), que supone el doble de crecimiento del año anterior. Cabe destacar también que en los meses de verano (julio y agosto) se superó por primera vez la cifra de 1,8 millones de trabajadores.

Por ramas, en las actividades de restauración se superaron 1,3 millones de trabajadores ocupados y en las actividades de alojamiento, los 400.000 ocupados. El empleo aumentó en las dos ramas y, como ocurría el año anterior, el crecimiento fue mayor en el subsector de restauración, donde subió un 5,2%, tres puntos por encima del aumento de 2017 (cerca de 64.000 trabajadores más). En el alojamiento fue similar al del año anterior, de un 1,7% (alrededor de 7.000 más).

Después de dos años consecutivos de descensos, los autónomos volvieron a evolucionar de forma positiva con un aumento respecto al año anterior de un 6,4% (333.550 trabajadores), siendo un 19,5% del total del empleo del sector, porcentaje que se eleva hasta cerca de un 24% en el subsector de restauración.

Del total del empleo, un 24,8% es a tiempo parcial –alrededor de 400.000 trabajadores–, porcentaje que supone un punto menos que el año anterior.