Los autónomos esperan un 2020 complicado y congelan la contratación

Negro. Así ven el panorama económico de cara a este ejercicio los autónomos. Tan negro, que van a frenar en seco las contrataciones. En España hay 3,26 millones de autónomos, pero sólo un 11,61% prevé hacer alguna contratación este año, frente al 79,76% que no lo hará, según los datos de la encuesta sobre el sector que ha realizado la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA). El porcentaje contrasta con el 46,19% que sí tuvo necesidad de contratar a algún trabajador para su actividad en el año recién terminado. La difícil situación económica que esperan para este año es para la mayoría de los autónomos (54,31%) el principal motivo para no realizar contrataciones. Para otro 25%, las dificultades que atraviesa su negocio están en el origen del frenazo a la contratación. Como ha resumido el presidente de ATA, Lorenzo Amor, el sector transmite una “falta de confianza en el futuro inmediato y ya nota la caída de la actividad y el consumo". Todo ello, ha explicado, desemboca en que “las expectativas laborales sean muy pesimistas”.

El cuadro de complicadas expectativas laborales que prevén los autónomos para este ejercicio se completa con sus previsiones de despidos. Uno de cada tres (32,81%) asegura que tendrá que prescindir de alguno de sus trabajadores, frente al 48,24% que considera que no lo tendrá que hacer.

Entre las cuestiones que más preocupan a los autónomos de cara al futuro inmediato está la subida del salario mínimo anunciada por el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El 64,67% no están de acuerdo con este aumento, frente a un 19% que se muestra a favor. De hecho, siete de cada diez aseguran que, de materializarse el incremento, su negocio se verá afectado, frente al 17,28% que considera que no le afectaría. Amor considera que la cuestión del SMI es muy delicada y hay que analizarla con calma. “Una subida brusca del salario mínimo no sólo perjudica a los empresarios. También perjudica a las familias, los trabajadores y los pensionistas que tienen personal contratado”, ha advertido Amor. Si el SMI sube a 1.200 euros, su coste con cotizaciones sería de 1.700. “¿Qué familia podría mantener en estas condiciones a una empleada en su hogar ocho horas?", ha advertido.

Del difícil 2020 que prevén los autónomos da cuenta el hecho de que sólo el 11,38% espera que sus expectativas de negocio mejoren este año. La mayoría (40,2%), asegura que su situación se mantendrá igual y cuatro de cada diez (42,37%) teme que irá peor.