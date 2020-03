«Condenados a la pobreza» por la PAC y el Gobierno

El posible recorte de la PAC y las «insuficientes» medidas del Gobierno están tensando el hilo del que pende la España vaciada. Centenares de agricultores y ganaderos del norte de Almería y Granada volvieron a unir sus fuerzas en una multitudinaria tractorada para reivindicar un «reparto justo» de la PAC que evite el despoblamiento, ante el recorte global de un 11% previsto en estas ayudas. Pese a la rentabilidad de las explotaciones locales, las organizaciones convocantes criticaron la marginación que sufren estas comarcas por parte del Gobierno de Sánchez en comparación con otros territorios andaluces y españoles.

«Blindados» por 600 tractores, los agricultores almeriense y granadinos colapsaron 26 kilómetros de la A-92N desde las 7:30 de la mañana, en el límite entre ambas provincias. Con esta nueva concentración de «Agricultores al límite», Asaja, COAG y UPA, junto a Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, Ecohal e Infoliva pusieron de manifiesto que la reforma de la respuesta dada por el Gobierno al sector es «insuficiente». La reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria aprobada por real decreto o la rebaja de 35 a 20 el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario «no garantizan» que los precios justos cubran los costes, «aunque el papel aguante todo», valoró el secretario general de COAG en Almería, Andrés Góngora. El representante agrícola también criticó la falta de «sensibilidad» del Ministerio de Agricultura ante los problemas de unas comarcas «deprimidas», aunque el ministro del ramo, Luis Planas, afirmase recientemente en el Senado que «el Gobierno ha hecho por el campo en 30 días más que en 10 años».

A la falta de medidas en materia fiscal y agroseguro, se suma el posible recorte de las ayudas europeas, que representan cerca del 30% de la renta que reciben los agricultores y ganaderos. «Nos han condenado a la pobreza por real decreto con la última reforma de la PAC», ya que las ayudas llegan de manera más escasa a los productores de almendra ecológica, cereal y cordero segureño de la zona, denunció la coordinadora de UPA, Francisca Iglesias. «Si tanto afán tienen por la España vaciada, los políticos poseen la oportunidad de traernos ese reparto más adecuado a nuestras necesidades», añadió, ya que estos espacios perciben de la PAC unos «90 euros por hectárea» frente a los «600 o 700 u 800» de otros lugares, concluyó Iglesias.

«El despoblamiento no es porque no llegue el 4G, sino porque no hay ayudas para quienes trabajan el campo», aseguró Góngora. Estas comarcas ya amenazadas estarán condenadas a convertirse en áreas «vacías» si el recorte de la PAC se hace efectivo, alertó Pascual Soler, presidente de Asaja Almería.