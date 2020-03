YoMeQuedoEnCasa… con 5 planes digitales

Estamos viviendo unos días muy complicados en España por la emergencia sanitaria que supone el avance del coronavirus. Por eso, no hay que tomárselo a broma y es importante actuar como ciudadanos responsables y no salir de casa para más de lo imprescindible.

Muchas empresas del sector digital están apostando por el teletrabajo, pero de nada sirve esta medida si ahora que llega el fin de semana desobedecemos las indicaciones. Permanecer en el domicilio puede salvar vidas y, además, hay muchas formas para que esta cuarentena no se nos haga tan dura…

1. Maratón de películas y series

Estar en tu cama o sofá no es tan duro si tienes buenas pelis que ver, ¿verdad? Hoy en día disponemos de muchas plataformas digitales a nuestro alcance, desde Netflix y HBO hasta el próximo Disney+, en cuyo catálogo encontramos contenido para todos los públicos y gustos.

De hecho, en España existen hasta opciones gratuitas como eFilm, por lo que no hay excusa. Aprovecha para ver esos clásicos que nunca has llegado a terminar o para engancharte a esa serie que no empezaste por falta de tiempo.

2. Formación y nuevos aprendizajes

¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que vas a empezar a aprender inglés o a especializarte en alguna disciplina? Ahora es el momento de cumplirlo, pues gracias a Internet podemos estudiar y formarnos en remoto y, en muchos casos, de forma gratuita.

Ese es el caso de los MOOCs, cursos masivos en abierto que ofrecen instituciones españolas como la Universidad Carlos III o extranjeras como Harvard sobre temáticas muy diversas como programación web, marketing, literatura o ecología. Algunas de las plataformas más populares son edX, Coursera y Míriada X.

Incluso, compañías tecnológicas como Facebook disponen de cursos gratuitos y con certificado oficial para ayudar a los usuarios a mejorar sus capacidades digitales.

3. Visita museos…online

Tristemente, el ámbito cultural también está sufriendo las consecuencias del coronavirus. Los principales museos de España han cerrado sus puertas para prevenir contagios y la expansión del virus.

Sin embargo, muchos de ellos, como el Museo del Prado, permiten hacer tours virtuales, ampliar y ver en detalle sus obras y descubrir curiosidades sobre ellas. Ponte cómodo en tu habitación y disfruta del arte desde la distancia.

4. Tiempo de lectura

Uno de los pasatiempos más sanos y beneficiosos es leer. Además de desempolvar los libros de tu estantería, también puedes descargarte nuevos y de forma gratuita y legal. Hay numerosos sites con esta opción, como Amazon, Gutenberg y Bubok, entre muchos otros.

5. Tutoriales y nuevos hobbies

Cocinar un bizcocho, abrirte un blog y hasta hacer punto de cruz. Nadie va a juzgarte por tus aficiones, y quizá ahora sea buen momento de ponerlas en práctica y aprender a hacer esas cosas que nunca has llegado a intentar. En plataformas como Youtube hay numerosos tutoriales para casi todo lo que te puedas imaginar, así que… ¿por qué no empezar ya?