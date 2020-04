El drama de los autónomos que ignora el Gobierno: “No es una ayuda cobrarnos las cuotas”

Los autónomos vuelven a unir sus voces para hacer llegar el mensaje a un Gobierno sordo con el colectivo: “Sin ingresos no hay cuotas”. Tras la prórroga del estado de alarma los trabajadores por cuenta propia tendrán que hacer frente al pago de la cuota de abril al mismo tiempo que tienen sus negocios parados y sin facturar. La cuota de marzo fue el primer golpe y la de abril ya atormenta a miles de autónomos que se ven completamente ahogados. Por ello, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) no acepta ni aplazamientos ni moratorias. Los casos de autónomos se se encuentran al límite no paran de llegar a ATA. Sin ir más lejos, en las últimas horas su presidente, Lorenzo Amor, ha publicado en su cuenta de Twitter el caso de Mónica, una autónoma que cerró su escuela infantil el 11 de marzo, le ha sido denegada la prestación de autónomos, sus ingresos son inexistentes, pero tendrá que hacer frente de igual manera al pago de las cuotas, de sus gastos y sus obligaciones tributarias. “Están dejando a los autónomos tirados”, alerta Lorenzo Amor en esa publicación. “Ningún trabajador o persona que esté en su casa sin trabajar, sin cobrar el paro ni permiso retribuido, cotiza en estos momentos a la Seguridad Social”, denuncia Amor.

ATA ha atendido hasta 50.000 consultas desde que se declaró el estado de alarma y no paran de llegar nuevas a su cuenta de Twitter. Precisamente esta red social se ha convertido en un altavoz a través del cual un gran número de autónomos han explicado su difícil situación en vídeo. Una de las primeras en sumarse a la iniciativa fue Marta, una guía turística autónoma, que denuncia como a algunos compañeros ya les han denegado el paro de autónomos. Para ella es “incomprensible”. Desde enero sufrieron cancelaciones y antes de la declaración del estado de alarma ya tenían canceladas todas las reservas. “Entendéis que los guías no vamos a poder trabajar en todo el año. Entendéis que tenemos que seguir pagando autónomos, luz, agua, hipoteca y dar de comer a nuestras familias”, dice dirigiéndose directamente al Gobierno.

Ella es Marta, una guía turística autónoma, le han dejado en la cuneta y le han denegado cualquier ayuda...y mientras no puede trabajar ni ingresar le obligan a cotizar

Por casos como el suyo, pedimos la supresión de las cuotas de autónomos

Antonio, un florista de Badalona, denuncia que el gremio ha perdido tres campañas de las seis que les salvan el año. Antonio cuenta con una pensión de viudedad de 279 euros y por ello tampoco ha podido acceder al paro de autónomos. Perderá su género, las cuotas le siguen llegando y sus gastos no desaparecen. Al igual que el resto de autónomos afectados por la situación pide la eliminación de las cuotas de abril y recuerda que “las ayudas se precisan de urgencia”.

Antonio, un florista de Badalona no podrá cobrar la nueva prestación por cese de actividad

por tener pensión de viudedad de 279€

En 31 marzo se le cobró 283€ de cuota y en abril se hará lo mismo

Antonio es el vivo ejemplo de muchos autónomos abandonados

Fabiola es pintora y directora de un estudio de arte. El local está cerrado y sus ingresos han desaparecido. Exige al Gobierno que no le pasen la cuota de abril, ya que la de marzo la ha tenido que pagar para que “ellos cobren todo su sueldo”.

Juntos conseguiremos que la cuota de abril no se cobre como se ha cobrado la de marzo.

👇📢👩‍🎨🖼️🎨 pic.twitter.com/szOqu50q3V — Fed. Autónomos 𝗔𝗧𝗔 (@autonomosata) April 6, 2020

Beatriz es peluquera y lleva viviendo de su negocio 30 años. El único sueldo que entra en casa para mantener a su hijo de siete años es el suyo. “Los autónomos exigimos que la cuota de abril no se nos pase. A ingresos cero, cuota de autónomos cero”, señala Beatriz. El mensaje es claro y se repite en boca de miles de trabajadores por cuenta propia que piden también un aplazamiento de las presentación de impuestos trimestrales. “No se van a dejar de pagar, pero la gente está corriendo un riesgo ya que tiene que desplazarse a sus negocios a por las facturas”, exponiéndose al contagio y a posibles multas, alertan desde ATA.

Beatriz y su hijo Yago sólo tienen los ingresos que ella gana en su peluquería. Nunca en 30 años había vivido Beatriz una situación tan complicada.

👇📢 pic.twitter.com/HNrD3VgF1y — Fed. Autónomos 𝗔𝗧𝗔 (@autonomosata) April 6, 2020

Juan José y su mujer son pequeños agricultores y autónomos. Cultivan sus productos y los venden directamente al consumidor en los tradicionales mercadillos que permanecen prohibidos. Juan José tuvo que sacar un préstamo tras verse afectado por la Dana, ahora teme que tenga que pedir otro para pagar sus impuestos.

Juan José es un pequeño agricultor que vende su producción en mercadillos de venta ambulante en la provincia de Alicante

Otros autónomos como Rafa, de Manresa (Barcelona), se sumaron a la iniciativa de ATA. Este autónomo tiene dos pequeños negocios, un parque infantil y una cafetería, que permanecerán cerrados y sin generar ingresos. Mientras, él y otros compañeros siguen teniendo que pagar “las injustas cuotas”.

Rafa es un autónomo de Manresa y se suma a la petición de muchos autónomos

Manolo Mármol es humorista y autónomo, una palabra que liga al sufrimiento, “porque ser autónomo es ser degradado. Tenemos todas las obligaciones del mundo y ningún derecho. Lo único que pedimos es lógica”, reclama.

Gracias @ManoloMarmolGra

Con mucho arte,y con mucha energía pide que den dignidad a los autónomos

No se puede pagar cuotas e impuestos sin facturar y sin trabajar

“No es una ayuda cobrarnos las cuotas, no es una ayuda demorarnos los pagos, no es una ayuda cobrarnos los seguros de los trabajadores, no es una ayuda ofrecernos créditos para endeudarnos todavía más”, denuncia Elena, una autónoma nutricionista que también pide el fin de las cuotas durante el estado de alarma.

Elena, nutricionista, ha perdido muchos de sus clientes. Por eso pedimos que no se cobre la cuota de abril

Sandra tiene un centro de belleza en San Javier (Murcia) junto a su socia y tres trabajadoras a las que han tenido que aplicar un ERTE. “Este mensaje es una llamada de auxilio, de socorro a los autónomos”, cuenta en su vídeo. “Nos quedamos en casa por salvar vidas, pero por favor, no nos asfixiéis”, añade.

Gracias Sandra por tu testimonio

Es una situación muy complicada por la que pasan muchos autónomos y todos compartimos contigo que si no ingresamos no podemos pagar cotizaciones e impuestos #siningresosnohaycuota #animoautonomos pic.twitter.com/afFDS2O9j2 — Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) April 6, 2020

José Ignacio tiene un restaurante y no puede entender cómo sigue teniendo que pagar las cuotas pese a estar cerrado. “No negamos rotundamente a pagar autónomos”, dice en su vídeo.

Pedimos que eliminen la cuota de abril, que aplacen la presentación de impuestos, que nos tengan en cuenta... y un mensaje final: fuerza, saldremos de esta. Gracias José Ignacio por las muchas consumiciones que pronto servirás fresquitas.

Unos de los testimonios más recientes es el de Jaime Summers, productor, músico profesional y “freelance” desde hace más de 15 años. Denuncia la falta de seguridad y de red a la que agarrarse en estas situaciones, por ello pide toda la ayuda posible para conseguir el objetivo que siguen persiguiendo los autónomos: las supresión de las cuotas mientras dure el estado de alarma.