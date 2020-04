El Gobierno iniciará la vuelta al trabajo no esencial tras la Semana Santa

El Gobierno ha acordado con los agentes sociales un regreso escalonado a la actividad no esencial tras el permiso retribuido recuperable, que termina el próximo domingo, aunque en realidad la reincorporación se dará el miércoles 15 como consecuencia de la Semana Santa, El objetivo es que se cumplan dos premisas: que los trabajadores puedan desempeñar su actividad con seguridad y que se rebaje la tasa de contagios. La “desescalada” se irá comunicando en la medida que se cumplan esas dos condiciones, ha indicado la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero. “Vamos con cautela y con prudencia para recuperar la normalidad laboral la próxima semana”, ha afirmado Montero.

El Gobierno aún trabaja en distintos escenarios de acuerdo a los datos recabados del Sistema Nacional de Salud y no hay ninguna decisión tomada al respecto, algo que dependerá de la evolución de los contagios y de la menor presión que se registre sobre los centros hospìtalarios. En cualquier caso, Montero ha avanzado que la intención es tener preparada esa “desescalada” de la actividad laboral no esencial para mediados de la próxima semana. Si tendrán o no que llevar mascarilla los trabajadores no está aún claro, “dependerá de lo que recomienden los técnicos sanitarios”, ha dicho Montero.