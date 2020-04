Las pymes lo tienen claro: si la crisis se prolonga demasiado tiempo y el Gobierno no implementa un plan de ayudas directas, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas no sobrevivirá -y hasta un 98% del tejido empresarial español son pymes-. El segundo barómetro de opinión “La pyme habla”, realizado por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), presenta un panorama devastador para el futuro a corto plazo del tejido productivo nacional. Los empresarios suman cotas máximas de pesimismo y así se refleja en los resultados de la encuesta, realizada hasta el pasado 3 de abril. En ella, el 85,8% de las empresas ve su supervivencia en riesgo si la crisis del coronavirus se prolonga, el 96 % de los consultados reconoce que la crisis del Covid-19 le ha afectando gravemente y el 55 % de las que han realizado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) no cree que pueda mantener el empleo durante los próximos seis meses -como exige el Ministerio de Trabajo-. El informe también señala que únicamente el 40% de las empresas prevé mantener el empleo tras 12 meses y el 87% valora negativamente las medidas que tomadas por el Gobierno hasta ahora o incluso las rechaza. El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha sido especialmente duro y crítico con la gestión del Ejecutivo, al que ha pedido que “acabar con la incertidumbre que provocan sus decisiones porque vivimos en un continuo goteo semanal de aclaraciones e interpretaciones de normas que solo provocan desconcierto”.

Según este estudio, el 60% de los encuestados confirma haber sufrido una pérdida de ingresos de entre el 75% y el 100%, mientras que un 15% contabilizó unas pérdidas de entre un 50% o un 75%, derivado tanto del cierre obligatorio decretado por el Gobierno como por la falta de demanda (49%) o la imposibilidad de llevar a cabo su actividad (44%). Ante esta situación, los pequeños empresarios piden medidas que faciliten su situación y les proporcionen liquidez. Así, el 81% de las compañías encuestadas han pedido suspender obligaciones fiscales y cotizaciones para ganar liquidez y realizar el pago más adelante; el 75% reclama ayudas directas; el 71% solicita la reducción de cotizaciones, mientras que un 61% pide reducir impuestos. Para hacer frente a esta situación, la encuesta señala que más de la mitad de las empresas han solicitado o solicitarán un aval del Estado. De las que ya lo han hecho, el 27,1% no ha obtenido financiación, al 16% le han pedido garantías adicionales y para el 40% la solicitud y la tramitación “ha sido complicada”.

El barómetro también señala que algunas empresas han optado por los impagos, ya sea a proveedores (20%) como a préstamos u obligaciones tributarias y el 70% prevé sufrir un incremento de la morosidad. Esto “puede poner en riesgo el mantenimiento de la cadena de impagos, influyendo en la pérdida de ingresos a su vez de otras empresas”, señalan desde Cepyme. Asimismo, el 3,5% de las empresas ha optado por un cierre empresarial, un 2% han declarado concurso por insolvencia, un 22% ha cesado su actividad de manera temporal y un 29% se ha visto obligada a reducirla. Recoge el informe que, pese a la gravedad de la situación, la mayoría de las empresas han tomado medidas para poder seguir funcionando, adaptándose al teletrabajo, incrementando la protección de los trabajadores con los ERTE y modificando la distribución de jornadas, para mantener los empleos a salo. En ese sentido, la encuesta recoge que casi el 39,8% de las compañías prevé mantener sus planillas dentro de 12 meses; el 15% cree que la reducción de plantilla será superior 75% y un 25% que sufrirá pérdida de plantilla.