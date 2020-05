Los pequeños comercios han vuelto a levantar hoy sus persianas después de varias semanas cerrados. Lo han hecho con una sensación agridulce. Por una parte, se sienten satisfechos por volver a la actividad. Pero, al mismo tiempo, preocupados por la situación de incertidumbre y desinformación con los protocolos de seguridad con los que han vuelto a trabajar, según ha asegurado la Confederación Española de Comercio (CEC).

La asociación ha explicado que aunque los comercios de proximidad de hasta 400 metros ya pueden abrir con cita previa y atención individual, “no quedan claros cuáles son los criterios objetivos para pasar de una fase a otra, lo que genera desconcierto al no poder prever la adaptación del comercio y de la población". “Se informa a escasas horas de tener que abrir, lo que en la práctica dificulta enormemente la apertura", se lamentan. La CEC ha advertido, además, de que los establecimientos “no tienen suficientes equipos de protección (EPIs) disponibles para público y empresas, así como sistemas de control vírico en los procesos de venta y atención a los consumidores”.

En cuanto a la limitación de 400 metros cuadrados para las aperturas , la Confederación ha solicitado considerar la ampliación de este límite “en base a las necesidades de exposición, y no de venta”. De este modo, se incluiría entre los establecimientos que podrían abrir los de sectores como pueden ser el automovilístico o la construcción, que desarrollan un servicio de atención personalizado, “por lo que difícilmente se pueden producir aglomeración de personas en los locales”, defiende la organización.

La CEC ha reclamado también al Ejecutivo que se establezcan “de forma inmediata” los planes de reactivación del comercio de proximidad, sin los cuales, uno de cada cinco establecimientos está avocado al cierre, así como facilitar la flexibilización de los ERTE y la moratoria de las cotizaciones de la Seguridad Social.

Sólo un 20% abiertos

De momento, el comercio ha echado a andar a un ritmo bajo. Solo un 20% de los establecimientos ha abierto sus puertas, un 50% de las peluquerías y un 3% de los establecimientos de hostelería, según ha asegurado el presidente de ATA, Lorenzo Amor. “Esperanza e incertidumbre es lo que han trasladado la mayoría tras más de 50 días cerrados”, ha declarado el presidente de la organización de autónomos.

A lo largo de esta semana, según ha explicado Amor, estos porcentajes se elevarán al 40% en el caso del comercio minorista, al 70% en el de las peluquerías y salones y sin que se incremente mucho más allá del 3% en el caso de la hostelería.

“El problema, como viene siendo habitual, es que la normativa se ha dado a conocer en domingo, y a última hora”, ha dicho Amor. Por ello, según ha explicado en línea con lo expuesto por la CEC, los autónomos que no disponen de EPIs ni material necesario para la apertura y salvaguardar la seguridad sanitaria propia y de sus clientes, no abrirán hasta que no lo tengan. “Muchos autónomos están hoy adaptando sus locales para abrir en los próximos días, otros nos han trasladado que esperarán al día 11, y muchos de ellos nos trasladan que ante la poca afluencia de estas semanas no van a hacer la inversión en material sanitario ahora mismo puesto que el coste puede ser muy superior a lo que van a facturar en la semana”, ha concluido el presidente de ATA.